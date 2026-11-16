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Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega na gradskim saobraćajnicama i prilazima većim gradovima, a posebno se vozači upozoravaju na oprez u blizini škola i poštovanje ograničenja brzine, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Po podne se usled očekivanog naoblačenja i kiše očekuju mokri kolovozi i zahtevnij uslovi za vožnju.

U jutarnjim satima, na putevima kroz kotline, klisure i duž rečnih tokova, moguća je i lokalna pojava magle, zbog koje vidljivost može biti smanjena.

Poseban oprez potreban je u košavskom području, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju, gde povremeno jak jugoistočni vetar može otežavati upravljanje vozilom, posebno vozačima teretnih vozila i autobusa.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na ;putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Šid četiri sata, Bezdan pet sati, Bačka Palanka dva sata, Gradina jedan sat.