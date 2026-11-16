AMSS upozorava vozače na maglu i kišu po podne, ali i na ulice pored škola, đaci se danas vratili u klupe!
Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega na gradskim saobraćajnicama i prilazima većim gradovima, a posebno se vozači upozoravaju na oprez u blizini škola i poštovanje ograničenja brzine, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Po podne se usled očekivanog naoblačenja i kiše očekuju mokri kolovozi i zahtevnij uslovi za vožnju.
U jutarnjim satima, na putevima kroz kotline, klisure i duž rečnih tokova, moguća je i lokalna pojava magle, zbog koje vidljivost može biti smanjena.
Poseban oprez potreban je u košavskom području, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju, gde povremeno jak jugoistočni vetar može otežavati upravljanje vozilom, posebno vozačima teretnih vozila i autobusa.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na ;putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Šid četiri sata, Bezdan pet sati, Bačka Palanka dva sata, Gradina jedan sat.
Kurir.rs/Beta