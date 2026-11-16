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Srpska pravoslavna crkve i njeni vernici danas slave Đurđic, praznik uz koji, prema narodnom verovanju, dolazi zima.

Praznik Đurđic posvećen je Svetom velikomučeniku Georgiju, a mnogi Srbi ovaj dan praznuju kao krsnu slavu.

Stare generacije verovale su da vremenske prilike na Đurđic mogu da nagoveste kakva će predstojeća zima biti, ali i kakva godina očekuje domaćinstvo.

"Đurđic zimu donosi, a Đurđevdan je odnosi", govori najpoznatije narodno verovanje.

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Đurđic

Prema tome, 16. novembar označava početak zimskog perioda.

Ako od Đurđica do Martindana, 24. novembra, preovlada maglovito vreme, smatra se da će zima biti promenljiva, sa čestim maglama i smenama vremenskih prilika.

Suprotno tome, vedro vreme u periodu između ova dva praznika najavljuje oštru zimu, mnogo hladnih i mraznih dana.

Kurir/Informer

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