Danas slavimo Đurđic, a ovo narodno verovanje najavljuje kakva nas zima čeka: Jedna stvar otkriva da li stižu jaki mrazevi
- Narodno verovanje kaže da Đurđic najavljuje zimu, a period od 16. do 24. novembra otkriva kakva će biti.
- Magla između Đurđica i Martindana znači promenljivu zimu, dok vedro vreme najavljuje jake mrazeve.
Srpska pravoslavna crkve i njeni vernici danas slave Đurđic, praznik uz koji, prema narodnom verovanju, dolazi zima.
Praznik Đurđic posvećen je Svetom velikomučeniku Georgiju, a mnogi Srbi ovaj dan praznuju kao krsnu slavu.
Stare generacije verovale su da vremenske prilike na Đurđic mogu da nagoveste kakva će predstojeća zima biti, ali i kakva godina očekuje domaćinstvo.
"Đurđic zimu donosi, a Đurđevdan je odnosi", govori najpoznatije narodno verovanje.
Prema tome, 16. novembar označava početak zimskog perioda.
Ako od Đurđica do Martindana, 24. novembra, preovlada maglovito vreme, smatra se da će zima biti promenljiva, sa čestim maglama i smenama vremenskih prilika.
Suprotno tome, vedro vreme u periodu između ova dva praznika najavljuje oštru zimu, mnogo hladnih i mraznih dana.
Kurir/Informer