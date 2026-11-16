U apelu na društvenim mrežama se navodi da je devojčica nestala "juče" i da se mole svi koji je vide da jave policiji.
Društvo
NESTALA DEVOJČICA (14) U NOVOM SADU: Od juče joj se gubi svaki trag, ako je vidite, odmah pozovite 192!
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Nestanak devojčice Emina Ramize (14) iz Novog Sada prijavljen je policiji u tom gradu.
U apelu na društvenim mrežama se navodi da je devojčica nestala "juče" i da se mole svi koji je vide da jave policiji.
Prema objavljenoj fotografiji, devojčica ima smeđu kosu i smeđe oči.
U apelu na društvenim mrežama se mole oni koji imaju informacije o devojčici da jave polici na broj 192 ili na 061 611 0803.
Kurir.rs/Blic
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