Iza prepoznatljive svežine i prirodnog ukusa Dukat jogurta stoji priča koja počinje mnogo pre nego što proizvod stigne na police prodavnica. Njegov glavni sastojak je kvalitetno sveže mleko sa domaćih farmi, koje prolazi put od pašnjaka do fabrike Somboled Lactalis u Somboru, a zatim, kao gotov proizvod, stiže na trpeze potrošača. Domaće poreklo mleka, kremasta struktura i receptura po vašem ukusu, čine osnovu kvaliteta Dukat jogurta.

Po dolasku u fabriku u Somboru, sveže mleko sa domaćih farmi prolazi kroz strogu kontrolu kvaliteta, nakon čega započinje proces prerade. Svaka faza proizvodnje ima svoju ulogu u očuvanju karakteristika mleka od kojeg nastaje Dukat jogurt, kako bi do potrošača stigao proizvod prepoznatljive svežine i prirodnog ukusa.

Kroz fabriku Somboled Lactalis godišnje prođe oko 80 miliona litara sirovog mleka domaćeg porekla, od kojeg nastaju različiti mlečni proizvodi, među kojima su Dukat sveže mleko i Dukat jogurt. Fabrika se snabdeva isključivo mlekom sa teritorije Srbije, pa tako priča o Dukat jogurtu počinje na domaćim farmama, gde se svakodnevno radi na tome da sveže mleko sačuva svoje prirodne karakteristike.

„Svakog dana primamo velike količine mleka sa domaćih farmi, kontrolišemo njegov kvalitet i pratimo svaki korak procesa proizvodnje. Svi mi radimo sa istim ciljem, da ono najbolje što srpske farme nude stigne do potrošača“, rekli su iz kompanije Somboled Lactalis.

Na farmama sa kojima kompanija Somboled Lactalis sarađuje svakodnevno se odvija posao koji zahteva iskustvo, znanje i odgovornost. Briga o životinjama, uslovi proizvodnje i poštovanje standarda deo su ustaljene rutine proizvođača čiji rad predstavlja važnu kariku u nastanku Dukat jogurta.

Za potrošače, Dukat jogurt predstavlja spoj svežeg mleka domaćeg porekla, prirodnog ukusa i posvećenosti svih koji učestvuju u njegovoj proizvodnji. Sa unapređenom recepturom razvijenom po vašem ukusu, uz direktno učešće onih kojima je i namenjen – vernih ljubitelja ovog proizvoda. Njegov ukus kombinuje prepoznatljiv kvalitet sa željama i savremenim navikama potrošača, a kompanija Somboled posebno ističe značaj aktivnog doprinosa upravo samih potrošača u kreiranju ove recepture – što predstavlja redak primer prakse na domaćem tržištu.

Upravo zahvaljujući toj povezanosti domaćih proizvođača, potrošača i fabrike u Somboru, nastaje jogurt čija se svežina i prirodnost oslanjaju na pažljivo odabranu osnovnu sirovinu – domaće mleko.