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Ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike, na osnovu člana 110 Zakona o Vojsci Srbije, danas je prestala profesionalna vojna služba, po sili zakona s pravom na penziju, generalu Milanu Mojsiloviću, dosadašnjem načelniku Generalštaba Vojske Srbije.

General Mojsilović je penzionisan na sopstveni zahtev, u 60. godini života i s više od 42 godine penzijskog staža. Zakonom je definisano da oficiru u činu generala služba u Vojsci Srbije prestaje kada navrši 40 godina penzijskog staža i 58 godina života, s tim da se profesionalna vojna služba može produžiti do dve godine, što je u slučaju generala Mojsilovića i učinjeno odlukom predsednika Republike u julu 2025. godine.

Do postavljenja novog načelnika Generalštaba ovu dužnost obavljaće komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike određen za zastupnika načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

General Milan Mojsilović je svoju bogatu vojničku karijeru započeo 1986. godine kao vojnik na služenju vojnog roka u Školi rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica Jugoslovenske narodne armije.

Završio je Vojnu akademiju, Komandno-štabnu školu i Školu nacionalne odbrane. U službi je napredovao od najnižeg vojničkog do najvišeg oficirskog čina. Obavljao je, između ostalog, dužnosti komandanta oklopne brigade, zamenika komandanta Združene operativne komande u Generalštabu i komandanta Kopnene vojske. Službovao je u Banjoj Luci, Vršcu, Kruševcu, Pančevu, Beogradu, Vranju, Prokuplju, Kragujevcu i Nišu.

Povodom odlaska u penziju, Mojsilović je poručio da mu je bila izuzetna čast da otadžbini služi kao vojnik, oficir i prvi čovek Vojske Srbije.

Uputio je zahvalnost oficirima, podoficirima, vojnicima i civilnim licima na službi u Vojsci Srbije na požrtvovanosti, savesnom i stručnom obavljanju dužnosti i posvećenosti službi.

Istakao je da je ponosan na pripadnike Vojske Srbije i rezultate koje su zajedno ostvarili, navodeći da ih krase vernost otadžbini, posvećenost profesiji, odgovornost i stručnost.