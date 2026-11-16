Slušaj vest

Black Friday ove godine pada 27. novembra, ali akcije su već počele. Dok trgovci najavljuju velika sniženja, razlike u cenama identičnih proizvoda mogu da iznose i više od 20.000 dinara. Kako da znate da li ste zaista pronašli najbolju ponudu?

Zamislite da kupujete mašinu za sušenje veša i da isti model u jednoj prodavnici košta 72.999 dinara, a u drugoj 95.899 dinara. Razlika je čak 22.900 dinara, iako je reč o potpuno istom uređaju. Upravo takve razlike pokazuju koliko se isplati uporediti cene pre kupovine, naročito tokom velikih sezonskih akcija. Black Friday je dobra prilika za kupovine koje već neko vreme planiramo. Novi televizor, laptop, telefon ili kućni aparat mogu da budu povoljniji, ali najveći procenat popusta na reklami ne znači nužno i najbolju ponudu.

Dok se prodavnice takmiče u novembarskim akcijama, kupcima je najvažnije da znaju koliko proizvod zaista košta, da li se njegova cena menjala i postoji li povoljnija ponuda na drugom mestu. Šta vredi kupiti za Black Friday 2026? Tehnika je već godinama jedna od glavnih zvezda novembarskih sniženja. Novi telefon, laptop za posao ili fakultet, veći televizor za dnevnu sobu – sve su to kupovine kod kojih dobra akcija može da donese ozbiljnu uštedu. Kod telefona i laptopova najvažnije je da unapred znate koji model želite. Razlike u memoriji, procesoru i drugim karakteristikama ponekad su veće nego što nazivi uređaja sugerišu, pa nije svejedno koju verziju kupujete.

Kod televizora razlike u cenama mogu biti posebno značajne. Čak i kada ste već odabrali model, isti uređaj ne mora svuda da ima istu cenu. Na primer, FOX televizor 50DTV230E u različitim prodavnicama može se pronaći po cenama od 18.990 do 23.840 dinara. To je razlika od 4.850 dinara za potpuno isti televizor, samo u zavisnosti od toga gde ga kupujete. Zato se pre kupovine isplati uporediti ponude i proveriti gde možete da pronađete najpovoljniji televizor. A Black Friday nije rezervisan samo za telefone, računare i televizore. Ako vaš frižider ili veš-mašina već neko vreme pokazuju znake starosti, novembar može biti dobar trenutak za zamenu. Isto važi i za mašine za sušenje veša, usisivače, aparate za kafu i druge kućne uređaje koji nam svakodnevicu čine jednostavnijom.

Upravo u kategoriji bele tehnike razlike u cenama mogu da budu posebno zanimljive. Prema podacima sa Cenoteke, Haier mašina za sušenje veša HD90-A3959E-S u ponudi različitih trgovaca košta od 72.999 do 95.899 dinara. To znači da razlika između najpovoljnije i najskuplje ponude iznosi 22.900 dinara. Iako nije reč o iznosu Black Friday popusta, ovaj primer jasno pokazuje koliko novca može da ostane u kućnom budžetu kada pre kupovine uporedimo cene. Uz to, kraj novembra je dobar trenutak da počnemo da razmišljamo i o prazničnim poklonima. Nema razloga da baš sve ostavimo za poslednju nedelju decembra. Kako prepoznati pravi popust i izbeći lažne akcije?

Popust od 50% svakako privlači pažnju. Ali šta ako isti proizvod u drugoj prodavnici možete da kupite još povoljnije, čak i bez velike oznake sniženja? Upravo zato procenat popusta nije dovoljan pokazatelj koliko je ponuda dobra. Prethodna cena jednog trgovca nije isto što i najpovoljnija ponuda na tržištu, a ni trenutno sniženje ne govori nam koliko je proizvod koštao pre mesec ili dva. Zato je, pored poređenja aktuelnih ponuda, korisno pogledati i istoriju cena. Koliko takvi podaci mogu biti važni pokazuje primer sa Cenoteke. Najniža zabeležena tržišna cena telefona Samsung Galaxy S25 12/128 GB Blue Black tokom posmatranih šest meseci kretala se od 66.989 do 85.990 dinara. To je čak 19.001 dinar razlike za isti model u različitim trenucima.

Naravno, dobra ponuda nije samo pitanje najnižeg iznosa. Besplatna dostava, plaćanje na rate, pokloni uz kupovinu ili pogodnosti programa lojalnosti mogu da prevagnu kada birate između dve prodavnice. Mora li kupovina da sačeka 27. novembar? Ne mora. Black Friday odavno nije samo jedan dan, a mnogi trgovci već su započeli novembarske akcije. Black Week, posebne online ponude i produžena sniženja znače da dobra prilika može da se pojavi i pre poslednjeg petka u mesecu. Zato nije loša ideja da napravite listu želja. Odaberite nekoliko proizvoda koje planirate da kupite, proverite njihove cene i pratite kako se ponude menjaju. Tako ćete lakše proceniti da li vredi iskoristiti trenutnu akciju ili sačekati neku narednu.