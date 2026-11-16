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Vozači koji putem društvenih mreža dogovaraju zajednički prevoz i dele troškove putovanja trebalo bi da budu posebno oprezni prilikom izbora saputnika. U Fejsbuk grupi "Kladovo Beograd kolima" objavljeno je upozorenje o mogućim prevarama na relaciji Beograd-Brnjica, uz apel članovima da pre dogovora provere sa kim ulaze u vozilo i ne zanemaruju bezbednost sebe i svoje imovine.

U objavi administrator grupe upozorava na dve osobe za koje tvrdi da su poznate po prevarama, a koje, prema njegovim navodima, traže prevoz na pomenutoj relaciji. Kako se navodi, moguće je da se prilikom dogovaranja prevoza koriste različiti brojevi telefona, zbog čega se članovima savetuje dodatni oprez.

- Radi vaše sigurnosti i sigurnosti vaših stvari u vašem vozilu, preporuka admina ove grupe je da se ovde opisane osobe ne primaju u vozilo bez obzira na priču koju možda prospu kada se raspituju o prevozu - navedeno je u upozorenju.

Administrator posebno ističe da je apel namenjen ljudima koji nisu profesionalni taksisti, već putem grupa na društvenim mrežama pronalaze saputnike kako bi podelili troškove goriva i puta.

Apel vozačima da budu oprezni

Upozorenje za vozače na mrežama Foto: Printscreen Facebook Kladovo Beograd kolima

U objavi se navodi i da su pojedini taksi prevoznici navodno već upoznati sa ovim slučajem, dok ostali vozači možda nemaju informacije koje bi im pomogle da na vreme prepoznaju potencijalni rizik.

- Molim sve članove grupe da redovno dižu ovu objavu da bi do što više korisnika grupe doprlo ovo upozorenje, a možete je podeliti i u svim drugim grupama koje se tiču deljenja troškova prevoza ili taksi usluga - poručio je adutor objave.

Kako da se zaštitite kada delite prevoz sa nepoznatim osobama?

Ovakva upozorenja podsećaju na rizike koje sa sobom nosi dogovaranje zajedničkog prevoza putem interneta. Iako je deljenje troškova putovanja praktičan način da se uštedi novac, vozači ne bi trebalo da zanemare osnovne mere bezbednosti.

Pre nego što prihvate nepoznatog putnika, preporučuje se da:

Provere identitet osobe i osnovne informacije o putovanju.

Prethodno razgovaraju sa putnikom i razjasne sve detalje dogovora.

Obaveste člana porodice ili prijatelja o tome koga voze, odakle i do koje destinacije.

Ne prihvataju prtljag ili predmete čiji sadržaj i poreklo nisu poznati.

Ne pristaju na dogovore koji im deluju sumnjivo ili na promene plana koje nisu unapred dogovorene.

U slučaju pretnji, pokušaja prevare ili drugog incidenta, potraže pomoć policije.