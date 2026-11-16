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Ako Vas zanima posao u turizmu na obalama Jadranskog mora, nudimo vam priliku da radite u jedinstvenom ambijentu, u jednoj od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj. 

Ajdin Mrehić.jpg
Foto: Promo

Plava laguna je poduzeće za ugostiteljstvo i turizam sa 60 godišnjom tradicijom. Nalazimo se u Istri, poslujemo na dvije destinacije (Poreč i Umag), a u našim hotelima, resortima i kampovima zapošljavamo oko 3000 radnika. Za rad u narednoj sezoni tražimo radnike svih dobnih skupina, na više od 20 različitih radnih mjesta:

Ajdin Mrehić.jpg
Foto: Promo

  • Restoran (konobar, servir)
  • Kuhinja (kuhar, pomoćni radnik u kuhinji, slastičar, mesar)
  • Domaćinstvo (sobarice, spremačice)
  • Recepcija (recepcionar, portir)
  • Tehnička služba (kućni majstor – električar, vodoinstalater, redar na bazenu) 
  • Ostali odjeli (vrtlari, radnici u praonici rublja)
Ajdin Mrehić.jpg
Foto: Promo

Naglašavamo da za navedene poslove nije bitna stručna sprema niti prethodno radno iskustvo (izuzev električara i vodoinstalatera koji moraju imati relevantnu stručnu spremu). 

Za sve kandidate koji nemaju hrvatsko državljanstvo, organiziramo sve potrebno za dobivanje radne dozvole i legalan rad u Republici Hrvatskoj.Kroz zadnjih nekoliko godina, u Plavoj Laguni je radilo više od 2000 radnika iz Srbije. 

Ajdin Mrehić.jpg
Foto: Promo

Uvjeti koje nudimo:

  • Stimulativno okruženje i radne uvjete

  • Redovita i sigurna plaća, do 10-og u mjesecu

  • Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  • Isplaćeni svi odrađeni sati u mjesecu

  • Plaćeni troškovi prijevoza u dolasku i odlasku i svi troškovi vezani uz posao (radne dozvole, sanitarne, liječnički pregled)

  • Besplatan smještaj, tri obroka dnevno, pranje rublja

  • Osigurana radna odjeća

  • Plaćen godišnji odmor (2 dana za svaki mjesec rada)

  • Uz mjesečnu plaću, radnicima se na kraju rada isplaćuje godišnja stimulacija (božićnica) u iznosu od 40 EUR za svaki odrađeni mjesec.

  • Početak  rada je u pravilu između 3. i 6. mjeseca. Ugovor se sklapa najčešće do kraja 10. mjeseca, uz produženje radnog odnosa za sve slobodne sate i godišnji odmor.

Ajdin Mrehić.jpg
Foto: Promo

Prijave za sezonsko zapošljavanje se mogu odmah ostvariti putem linka: bit.ly/sezonskiposao, a za dodatne informacije i kontakt javite nam se putem Facebooka na: facebook.com/sezonski.posao

Prijavite se već sada, osigurajte si posao u Umagu ili Poreču i provedite ljeto u sunčanoj Istri.

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