Zainteresirani ste za posao u Istri?
Ako Vas zanima posao u turizmu na obalama Jadranskog mora, nudimo vam priliku da radite u jedinstvenom ambijentu, u jednoj od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj.
Plava laguna je poduzeće za ugostiteljstvo i turizam sa 60 godišnjom tradicijom. Nalazimo se u Istri, poslujemo na dvije destinacije (Poreč i Umag), a u našim hotelima, resortima i kampovima zapošljavamo oko 3000 radnika. Za rad u narednoj sezoni tražimo radnike svih dobnih skupina, na više od 20 različitih radnih mjesta:
- •Restoran (konobar, servir)
- •Kuhinja (kuhar, pomoćni radnik u kuhinji, slastičar, mesar)
- •Domaćinstvo (sobarice, spremačice)
- •Recepcija (recepcionar, portir)
- •Tehnička služba (kućni majstor – električar, vodoinstalater, redar na bazenu)
- •Ostali odjeli (vrtlari, radnici u praonici rublja)
Naglašavamo da za navedene poslove nije bitna stručna sprema niti prethodno radno iskustvo (izuzev električara i vodoinstalatera koji moraju imati relevantnu stručnu spremu).
Za sve kandidate koji nemaju hrvatsko državljanstvo, organiziramo sve potrebno za dobivanje radne dozvole i legalan rad u Republici Hrvatskoj.Kroz zadnjih nekoliko godina, u Plavoj Laguni je radilo više od 2000 radnika iz Srbije.
Uvjeti koje nudimo:
Stimulativno okruženje i radne uvjete
Redovita i sigurna plaća, do 10-og u mjesecu
Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Isplaćeni svi odrađeni sati u mjesecu
Plaćeni troškovi prijevoza u dolasku i odlasku i svi troškovi vezani uz posao (radne dozvole, sanitarne, liječnički pregled)
Besplatan smještaj, tri obroka dnevno, pranje rublja
Osigurana radna odjeća
Plaćen godišnji odmor (2 dana za svaki mjesec rada)
Uz mjesečnu plaću, radnicima se na kraju rada isplaćuje godišnja stimulacija (božićnica) u iznosu od 40 EUR za svaki odrađeni mjesec.
Početak rada je u pravilu između 3. i 6. mjeseca. Ugovor se sklapa najčešće do kraja 10. mjeseca, uz produženje radnog odnosa za sve slobodne sate i godišnji odmor.
Prijave za sezonsko zapošljavanje se mogu odmah ostvariti putem linka: bit.ly/sezonskiposao, a za dodatne informacije i kontakt javite nam se putem Facebooka na: facebook.com/sezonski.posao
Prijavite se već sada, osigurajte si posao u Umagu ili Poreču i provedite ljeto u sunčanoj Istri.
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