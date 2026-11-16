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Ako Vas zanima posao u turizmu na obalama Jadranskog mora, nudimo vam priliku da radite u jedinstvenom ambijentu, u jednoj od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj.

Foto: Promo

Plava laguna je poduzeće za ugostiteljstvo i turizam sa 60 godišnjom tradicijom. Nalazimo se u Istri, poslujemo na dvije destinacije (Poreč i Umag), a u našim hotelima, resortima i kampovima zapošljavamo oko 3000 radnika. Za rad u narednoj sezoni tražimo radnike svih dobnih skupina, na više od 20 različitih radnih mjesta:

Foto: Promo

• Restoran (konobar, servir)

• Kuhinja (kuhar, pomoćni radnik u kuhinji, slastičar, mesar)

• Domaćinstvo (sobarice, spremačice)

• Recepcija (recepcionar, portir)

• Tehnička služba (kućni majstor – električar, vodoinstalater, redar na bazenu)

• Ostali odjeli (vrtlari, radnici u praonici rublja)

Foto: Promo

Naglašavamo da za navedene poslove nije bitna stručna sprema niti prethodno radno iskustvo (izuzev električara i vodoinstalatera koji moraju imati relevantnu stručnu spremu). Za sve kandidate koji nemaju hrvatsko državljanstvo, organiziramo sve potrebno za dobivanje radne dozvole i legalan rad u Republici Hrvatskoj.Kroz zadnjih nekoliko godina, u Plavoj Laguni je radilo više od 2000 radnika iz Srbije.

Foto: Promo

Uvjeti koje nudimo: Stimulativno okruženje i radne uvjete

Redovita i sigurna plaća, do 10-og u mjesecu

Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Isplaćeni svi odrađeni sati u mjesecu

Plaćeni troškovi prijevoza u dolasku i odlasku i svi troškovi vezani uz posao (radne dozvole, sanitarne, liječnički pregled)

Besplatan smještaj, tri obroka dnevno, pranje rublja

Osigurana radna odjeća

Plaćen godišnji odmor (2 dana za svaki mjesec rada)

Uz mjesečnu plaću, radnicima se na kraju rada isplaćuje godišnja stimulacija (božićnica) u iznosu od 40 EUR za svaki odrađeni mjesec.

Početak rada je u pravilu između 3. i 6. mjeseca. Ugovor se sklapa najčešće do kraja 10. mjeseca, uz produženje radnog odnosa za sve slobodne sate i godišnji odmor.

Foto: Promo

Prijave za sezonsko zapošljavanje se mogu odmah ostvariti putem linka: bit.ly/sezonskiposao, a za dodatne informacije i kontakt javite nam se putem Facebooka na: facebook.com/sezonski.posao

Prijavite se već sada, osigurajte si posao u Umagu ili Poreču i provedite ljeto u sunčanoj Istri. Promo