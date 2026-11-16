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General Milan Mojsilović, dosadašnji načelnik Generalštaba Vojske Srbije, penzionisan je 16. novembra na sopstveni zahtev, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Profesionalna vojna služba prestala mu je ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike, u 60. godini života i sa više od 42 godine penzijskog staža.

Mojsilović je na čelu Generalštaba bio od 18. septembra 2018. godine. Do postavljenja novog načelnika tu dužnost obavljaće general-potpukovnik Tiosav Janković, komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, koji je ukazom određen za zastupnika načelnika Generalštaba.

Od komandira voda do komandanta Kopnene vojske

Milan Mojsilović rođen je 3. avgusta 1967. godine u Kosovskoj Mitrovici. Vojnu karijeru započeo je 1986. godine, kada je služio vojni rok u Školi rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica Jugoslovenske narodne armije. Završio je Vojnu akademiju, Komandno-štabnu školu i Školu nacionalne odbrane.

Foto: Printscreen/Video Plus

Tokom karijere napredovao je od komandira voda do komandanta Kopnene vojske. Bio je i komandant oklopne brigade, načelnik operativnog odeljenja u Komandi operativnih snaga i zamenik komandanta Združene operativne komande Generalštaba.

Od 2013. godine vodio je Vojno predstavništvo u Misiji Srbije pri NATO-u u Briselu. Vlada ga je u martu 2017. postavila za vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane, a u septembru naredne godine postavljen je za načelnika Generalštaba.