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Povodom saopštenja Društva socijalnih radnika Srbije od 15. novembra 2026. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odlučno je odbacilo navode da vrši pritisak na centre za socijalni rad u postupku primene Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima.

- Od početka primene Zakona, Ministarstvo je u kontinuiranoj komunikaciji sa centrima za socijalni rad, kojima su u više navrata dostavljana uputstva, pojašnjenja i odgovori na konkretna pitanja. Organizovan je i sastanak sa zaposlenima radi pripreme za efikasnu primenu Zakona. Stoga su tvrdnje o izostanku institucionalne komunikacije i stručne podrške neosnovane - istakli su iz Ministarstva za rad.

Iz Ministarstva posebno ističu da do danas nije primljena nijedna zvanična pritužba centra za socijalni rad u kojoj se ukazuje na pritiske.

- Naprotiv, radi rasterećenja centara i boljeg informisanja građana, uspostavljeni su poseban kontakt centar i elektronska adresa za pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava. Ministarstvo ima ne samo pravo, već i obavezu da prati sprovođenje zakona i insistira na blagovremenom postupanju nadležnih institucija. Upravo to je svrha dopisa upućenog centrima za socijalni rad 12. novembra - da se obezbedi efikasna primena Zakona i spreči da porodice kojima je podrška najpotrebnija trpe posledice eventualnih zastoja u postupanju - istakli su, i dodali:

- Podaci pokazuju da su pojedini centri već obradili sve primljene zahteve, dok drugi još nisu obradili nijedan. Ove razlike zahtevaju pažljivo praćenje i utvrđivanje konkretnih razloga za eventualne zastoje, ali ne mogu biti opravdanje za neblagovremeno ostvarivanje zakonom priznatih prava.

Iz ministarstva ističu uvažavaju složenost i odgovornost posla koji obavljaju stručni radnici u sistemu socijalne zaštite i ostaje otvoreno za sve konkretne primedbe, stručne sugestije i predloge za unapređenje primene Zakona.