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Policija sve češće koristi dronove za kontrolu saobraćaja i otkrivanje prekršaja, ali se postavlja pitanje da li snimak iz vazduha može da bude dovoljan dokaz za kažnjavanje vozača.

Predsednica Prekršajnog suda u Beogradu Olivera Ristanović objasnila je za Autoinfo.rs šta takav snimak mora da sadrži da bi bio prihvaćen kao verodostojan dokaz, zbog čega je posebno važna jasna registarska oznaka vozila i da li vozači mogu biti oslobođeni odgovornosti ukoliko se ona ne vidi.

Pojedine prijave odbijene

O tome zbog čega pojedini snimci iz policijskih dronova nisu prihvaćeni kao verodostojan dokaz i šta je neophodno da bi se na osnovu njih utvrdilo da je prekršaj zaista počinjen, govorio je i Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs, koji je posetio Prekršajni sud u Beogradu i razgovarao sa predsednicom suda Oliverom Ristanović.

Željko Regoda Foto: TikTok

- U praksi se ispostavilo da sudije prekršajnih sudova ne prihvataju uvek dokaze pribavljene na ovakav način kao verodostojne, pa su neke od ovih prijava za preticanje preko pune linije, razgovor mobilnim telefonom i nasilničku vožnju odbačene - istakao je Regoda.

Foto: Shutterstock

Ristanovićeva je objasnila šta zapravo treba da sadrži snimak iz policijskog drona da bi na sudu bio verodostojan dokaz o učinjenom prekršaju.

- Ne mogu da kažem da će svaki biti dokaz, zato što taj dokaz mora da ima osobine koje su zahtevane, a to je da ima biće prekršaja, da ima vreme, mesto i način, da mi sa tog snimka vidimo kako je izvršen prekršaj. I ono što može da bude osnovni nedostatak takvog snimka jeste da sadrži i jasnu identifikaciju vozila. To je jasan snimak registarske oznake vozila - navela je ona i dodala:

- Ne možemo sa snimka videti da se radi o određenom tipu vozila i boji i reći: "Da, mi zaključujemo to, vi ste bili vozač koji je izvršio preticanje preko pune linije", zato što vas je 2 km nakon toga zaustavila saobraćajna patrola i po opisu vozila smo zaključili da ste vi. Snimak iz drona mora da sadrži sve ono što sadrži i kamera koja snima saobraćajne prekršaje, a za koje svi znamo da su postavljene i po gradu, i mislim da vozači već uveliko znaju gde se nalaze kamere.

Prema njenim rečima, sve što sadrži kamera mora da sadrži i snimak iz drona, a to je pre svega tačno naznačenje mesta, vreme i način kako je izvršen prekršaj, i identifikaciju vozila.

Nedostatak dokaza

- Bez te identifikacije vozila, bez svih ovih elemenata, to nije verodostojna isprava na osnovu koje se dokazuje izvršenje prekršaja. Sud, naravno, ne kaže da neko nije izvršio prekršaj, već to mora da se dokazuje drugim dokaznim sredstvima, a ne na osnovu takvog snimka.

To što se na snimku iz drona ne vidi registarska oznaka, ne znači automatski da će zahtev biti odbačen.

- Zahtev neće biti odbačen, samo će sud u svakom predmetu utvrđivati da li je to što je dostavljeno zaista dokaz u smislu zakona, ili će morati da izvodi druge dokaze i usled nedostatka dokaza tek onda znači da će biti oslobođen, nikako da će zahtev biti odbačen.

Zakon o prekršajima obavezuje podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka da dostavi dokaze na osnovu kojih se može utvrditi da je prekršaj zaista učinjen.

Osim snimka iz policijskog drona, to u ovakvim slučajevima može biti svedočenje policajca koji je upravljao dronom, kao i onoga ko je zaustavio označeno vozilo. Međutim, ukoliko se sa snimka koji je dostavljen sudu ne može jasno pročitati registarska oznaka vozila, znatno su veće šanse da bude doneta oslobađajuća presuda.