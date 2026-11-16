Društvo
"TRI ULTIMATUMA SRBIJI: HRVATSKA I SLOVENIJA TRAŽE TAJNE ARHIVE, BRISEL SANKCIJE RUSIJI"- u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
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Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Tri ultimatuma Srbiji: Hrvatska i Slovenija traže tajne arhive, Brisel sankcije Rusiji. Na ovu temu govoriće gosti u studiju.
Oni su:
Nikola Šainović - bivši premijer Srbije i potpredsednik Vlade Jugoslavije
Radovan Kalabić - književnik i istoriograf
Slobodan Janković - naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!