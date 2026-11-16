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Nestala devojčica (14) iz Novog Sada čiji je nestanak prijavljen juče u tom gradu, pronađena je danas oko 15 sati i nema nikakve povrede, potvrđeno nam je iz njene porodice.

Za Kurir se oglasio deda devojčice i poručio da su tinejdžerku pronašli članovi porodice i "da je sada sve u najboljem redu".

- Mi smo je pronašli pre pola sata. Sve je sada dobro. Ona je dobro i nema nikakve povrede. Sada je vodimo u policiju da da izjavu, sve će biti dobro - izjavio je devojčicin deka za Kurir.

Podsetimo, od juče se na društvenim mrežama širio apel da svi koji mogu pomognu u pronalasku devojčice, kojoj se juče izgubio svaki trag u Novom Sadu, a danas se sve završilo srećnim vestima.

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