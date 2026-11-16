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Vlada Srbije razrešila je Emu Kraktus sa funkcije pomoćnice ministra prosvete za finansije, objavljeno je u Službenom glasniku.

Kraktus je razrešena na lični zahtev.

Ema Kraktus je rođena 15. jula 1986. godine u Kladovu. Srednje obrazovanje stekla je u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu. Osnovne i master akademske studije iz oblasti ekonomije završila je u Beogradu, a nakon ovih studija završila je i master akademske studije politikologije - međunarodne i evropske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Doktorske akademske studije na studijskom programu politikologije - Međunarodne i evropske studije upisala je 2017/18. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Dana 31. oktobra 2025. godine odbranila je doktorsku disertaciju sa ocenom 10 (deset) i stekla naučno zvanje doktor nauka – političke nauke. Oblasti njenog naučnog interesovanja su međunarodni odnosi i ekonomija.

Na predlog Ministarstva finansija Republike Srbije 2015. godine upisala je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, koju je uspešno završila 2016. godine.