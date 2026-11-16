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Beograd je konačno dobio svoj prvi "Burger king". Ovim je beogradska gastronomska ponuda obogaćena, ali je najzanimljiviji podatak da je vlasnik ovog restorana, a uskoro i još dva, albanski biznismen Dževat Jusufi sa Kosova i Metohije.

Njegova firma NOMBERG sa adresom u Austriji stoji iza kompanije "Danubian" doo Beograd koja je nedavno otvorila prvi fast fud u Tržnom centru "Ušče". Od ideje do realizacije otvaranja "Burger kinga" u Srbiji prošlo je rekordno kratko vreme. Prva informacija da bi ovaj lanac mogao doći u Srbiju objavilo je Ministarstvo privrede Srbije 11. februara 2026. godine. Tog dana se ministarka Andrijana Mesarović sastala sa predstavnicima kako je navedeno "Burger kinga".

- Konstruktivan sastanak sa predstavnicima kompanije 'Burger King' i razgovor o njihovim planovima o ulaganju u našu zemlju i otvaranju većeg broja restorana širom Srbije, što predstavlja jasnu potvrdu da prepoznaju stabilan rast, razvoj i povoljan poslovni ambijent u našoj zemlji - rekla je tom prilikom Mesarović, a saopštenje je okačeno na portal ministarstva I distribuirano je putem društvenih mreža.

Već 11. maja je u Beogradu je osnovano preduzeće "Danubian" doo Beograd sa adresom Zmajeva 12V/4 u Zemunu. Jedini član društva sa ograničenom odgovornošću (doo) je bio Veselin Janićijević, poznat u biznis zajednici kao dugogodišnji direktor kompanije koja je gazdovala mrežom "Mekdonals" restorana u našoj državi. Janićijević je tom prilikom uplatio 1.000 dinara kao osnivački kapital.

Okruglo tri meseca kasnije “Burger king” je oglasio da traži radnike za svoj prvi restoran, a 21. istog meseca NOMBERG Management GmbH iz Beča kao član skupštine “Danubian” doo povećao je kapital za 5.000 evra, a prema podacima iz Agencije za privredne registre (APR) 4. septembra je kapital uvećan za još 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U APR-u je zabeleženo i da je samo 13 dana kasnije osnovni kapital povećan za još dva miliona evra. Dok je trajalo dopunjavanje kapitala 3. Avgusta je “Danubian” promenio adresu i sada mu je sedište u Novom Beogradu u Zelengorskoj 1G.

Već 12. novembra otvoren je prvi restoran, a najavljeno je da će u još dva prestonička tržna centra biti otvoreni “Burgerovi” novi objekti.

Kako je pisao portal N1. 11. avgusta vlasnik NOMBERGA je 64-godišnji biznismen Dževat Jusufi sa Kosova, koji je ujedno i vlasnik kompanije "Balkans foods" iz Prištine koja je nosilac franšize “Burger kinga” za teritoriju Kosova, Albanije, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Ovaj portal je tom prilikom zabeležio:

- I dok je politički dijalog Beograda i Prištine u zastoju, i dok se na Gazivodama ruše vikendice Srba, a iz Beograda preti "preusmeravanjem" Ibra, privreda, po svemu sudeći, nalazi puteve saradnje.

Janićijević gazdovanje prepustio NOMBERGU Veselin Janićijević koji je osnovao "Danubian" je 27. jula izbrisan iz Registra privrednih subjekata kao vlasnik ovog preduzeća, a umesto njega je upisan NOMBERG Manegment GMBH iz Beča. Kao što je prethodno Janićijević bio vlasnik 100 odsto kapitala, tako je Jusufijeva kompanija postala jedini vlasnik.

Kurir.rs