JO ILI PO? Da li ste znali da je albanski biznismen vlasnik "Burger kinga" u Srbiji? Iza firme koja vodi čuvene restorane stoji Dževat Jusufi!
- Beograd je dobio prvi 'Burger king', a iza firme Danubian stoji albanski biznismen Dževat Jusufi, vlasnik NOMBERG-a iz Austrije.
- Danubian je osnovan u maju, a Veselin Janićijević je u julu prepustio vlasništvo NOMBERG-u, koji je potom povećavao kapital.
- Prvi restoran otvoren je 12. novembra u Ušću, a najavljena su još dva objekta u prestoničkim tržnim centrima.
Beograd je konačno dobio svoj prvi "Burger king". Ovim je beogradska gastronomska ponuda obogaćena, ali je najzanimljiviji podatak da je vlasnik ovog restorana, a uskoro i još dva, albanski biznismen Dževat Jusufi sa Kosova i Metohije.
Njegova firma NOMBERG sa adresom u Austriji stoji iza kompanije "Danubian" doo Beograd koja je nedavno otvorila prvi fast fud u Tržnom centru "Ušče". Od ideje do realizacije otvaranja "Burger kinga" u Srbiji prošlo je rekordno kratko vreme. Prva informacija da bi ovaj lanac mogao doći u Srbiju objavilo je Ministarstvo privrede Srbije 11. februara 2026. godine. Tog dana se ministarka Andrijana Mesarović sastala sa predstavnicima kako je navedeno "Burger kinga".
- Konstruktivan sastanak sa predstavnicima kompanije 'Burger King' i razgovor o njihovim planovima o ulaganju u našu zemlju i otvaranju većeg broja restorana širom Srbije, što predstavlja jasnu potvrdu da prepoznaju stabilan rast, razvoj i povoljan poslovni ambijent u našoj zemlji - rekla je tom prilikom Mesarović, a saopštenje je okačeno na portal ministarstva I distribuirano je putem društvenih mreža.
Već 11. maja je u Beogradu je osnovano preduzeće "Danubian" doo Beograd sa adresom Zmajeva 12V/4 u Zemunu. Jedini član društva sa ograničenom odgovornošću (doo) je bio Veselin Janićijević, poznat u biznis zajednici kao dugogodišnji direktor kompanije koja je gazdovala mrežom "Mekdonals" restorana u našoj državi. Janićijević je tom prilikom uplatio 1.000 dinara kao osnivački kapital.
Okruglo tri meseca kasnije “Burger king” je oglasio da traži radnike za svoj prvi restoran, a 21. istog meseca NOMBERG Management GmbH iz Beča kao član skupštine “Danubian” doo povećao je kapital za 5.000 evra, a prema podacima iz Agencije za privredne registre (APR) 4. septembra je kapital uvećan za još 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
U APR-u je zabeleženo i da je samo 13 dana kasnije osnovni kapital povećan za još dva miliona evra. Dok je trajalo dopunjavanje kapitala 3. Avgusta je “Danubian” promenio adresu i sada mu je sedište u Novom Beogradu u Zelengorskoj 1G.
Već 12. novembra otvoren je prvi restoran, a najavljeno je da će u još dva prestonička tržna centra biti otvoreni “Burgerovi” novi objekti.
Kako je pisao portal N1. 11. avgusta vlasnik NOMBERGA je 64-godišnji biznismen Dževat Jusufi sa Kosova, koji je ujedno i vlasnik kompanije "Balkans foods" iz Prištine koja je nosilac franšize “Burger kinga” za teritoriju Kosova, Albanije, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Ovaj portal je tom prilikom zabeležio:
- I dok je politički dijalog Beograda i Prištine u zastoju, i dok se na Gazivodama ruše vikendice Srba, a iz Beograda preti "preusmeravanjem" Ibra, privreda, po svemu sudeći, nalazi puteve saradnje.
Veselin Janićijević koji je osnovao "Danubian" je 27. jula izbrisan iz Registra privrednih subjekata kao vlasnik ovog preduzeća, a umesto njega je upisan NOMBERG Manegment GMBH iz Beča. Kao što je prethodno Janićijević bio vlasnik 100 odsto kapitala, tako je Jusufijeva kompanija postala jedini vlasnik.
Kurir.rs
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