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Teško obolela deca i odrasli koji za lečenje skupljaju donacije i pomoću SMS poruka mogli bi od Nove godine da ostanu bez ovog važnog izvora finansiranja, jer humanitarne fondacije još nisu dobile saglasnost Ministarstva zdravlja i dozvolu Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) neophodnu za dalje korišćenje brojeva.

Najveća među njima "Budi human - Aleksandar Šapić" već je obavestila korisnike.

- Želimo da vas upoznamo s tim da, ukoliko potrebna saglasnost Ministarstva zdravlja i dozvola Ratela ne budu pribavljene u predviđenom roku, Fondacija neće biti u mogućnosti da obezbedi nastavak korišćenja humanitarnog SMS broja 3030 nakon 31. decembra, što bi dovelo do prekida prikupljanja donacija putem ovog broja - navela je upraviteljka Fondacije "Budi human" Ljiljana Kuzmanović Vujaković u mejlu poslatom korisnicima, kojih je trenutno 1.303, i to 711 dece i 592 odraslih.

Ljiljana Kuzmanović Vujaković Foto: Budi Human

Za 12 godina postojanja Fondacije njene usluge koristile su ukupno 2.033 osobe, navela je za Kurir Kuzmanović Vujaković.

- Od početka rada putem SMS broja 3030 prikupljeno je ukupno 7.210.754.822 dinara. Donacije putem SMS poruka čine 47,7% ukupno prikupljenih sredstava, dok je 52,3% prikupljeno drugim načinima doniranja. Imajući u vidu da se gotovo polovina ukupnih donacija prikuplja putem SMS poruka, eventualni prestanak korišćenja broja 3030 imao bi znatan negativan uticaj na dinamiku prikupljanja sredstava za lečenje korisnika Fondacije - kazala je Kuzmanović Vujaković i podsetila da su SMS donacije, a cena poruke je 200 dinara, jedan od najjednostavnijih i najpristupačnijih načina pružanja humanitarne pomoći.

Suština je da važeći ugovori s mobilnim operatorima ističu 31. decembra 2026, a da je za nastavak korišćenja broja 3030 potrebno ispuniti nove regulatorne uslove u skladu s novim Pravilnikom o utvrđivanju Plana numeracije (Službeni glasnik RS, br. 44/25 i 64/25).

- Krajem 2025. od mobilnih operatora obavešteni smo da je, u skladu s novim pravilnikom, potrebno regulisati korišćenje kratkih SMS kodova pribavljanjem odgovarajuće dozvole Ratela. Svi korisnici humanitarnih SMS kodova bili su dužni da od 1. januara do 15. februara 2026. podnesu zahtev Ratelu za dodelu kodova koje su do tada koristili na osnovu ugovora s mobilnim operatorima. Fondacija je podnela zahtev na propisanom NUM obrascu, a Ratel nas je 22. januara obavestio da je, u skladu s tačkom 8.6 Plana numeracije, za izdavanje dozvole neophodno dostaviti saglasnost ministarstva nadležnog za oblast na koju se odnosi priroda humanitarne pomoći. S obzirom na to da Fondacija prikuplja sredstva za lečenje dece i odraslih, medicinske intervencije, rehabilitaciju, nabavku lekova i medicinskih pomagala, zahtev za izdavanje saglasnosti upućen je Ministarstvu zdravlja - objasnila je Kuzmanović Vujaković i dodala da je Fondacija broj 3030 do sada koristila bez obaveze prethodnog pribavljanja posebne saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Fondacija se, navodi upraviteljka, obratila Ministarstvu zdravlja 30. januara 2026. zvaničnim zahtevom za izdavanje saglasnosti za prikupljanje humanitarnih sredstava putem kratkog SMS koda 3030, uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Foto: Budi Human

- Kako odgovor na podneti zahtev nije stigao, Fondacija je Ministarstvu zdravlja u više navrata upućivala ponovljene zahteve i urgencije, i to 24. februara, 25. marta, 27. maja, 8, 9. i 17. septembra, kao i 10. novembra. U telefonskom razgovoru s predstavnikom Sektora za javno zdravlje Ministarstva zdravlja 12. novembra dobili smo usmenu informaciju da je formirana radna grupa čiji je zadatak da utvrdi jasne kriterijume za izdavanje saglasnosti, jer takvi kriterijumi do sada nisu postojali, zbog čega ministarstvo nije bilo u mogućnosti da izdaje navedene saglasnosti. Fondacija do danas nije dobila zvaničan pisani odgovor Ministarstva zdravlja niti traženu saglasnost - kazala je Kuzmanović Vujaković i dodala:

- Zbog toga smo od Ratela zatražili da razmotri mogućnosti za pronalaženje privremenog ili prelaznog rešenja. Fondacija je s humanitarnom organizacijom "Pokreni život" uputila 4. novembra Ratelu zvaničan dopis kojim je ukazala na problem i zatražila pisano izjašnjenje o mogućnostima za obezbeđivanje kontinuiteta prikupljanja humanitarnih donacija putem SMS brojeva nakon 31. decembra 2026. Iako nam je telefonskim putem potvrđeno da je dopis primljen, do danas nismo dobili zvaničan pisani odgovor na navedeno obraćanje.

Dodaje da su u telefonskim razgovorima s predstavnicima Sektora za elektronske komunikacije Ratela usmeno obavešteni da je Ratel već održao više sastanaka s predstavnicima nadležnih ministarstava povodom rešavanja ovog pitanja:

- Takođe nam je predočeno da postoji mogućnost da se Ratel, ukoliko pitanje izdavanja saglasnosti ne bude rešeno do kraja godine, obrati mobilnim operatorima radi razmatranja privremenog produženja postojećih ugovora kako bi se omogućio kontinuitet prikupljanja donacija putem humanitarnih SMS brojeva.

Du[an Miljković Foto: Pokreni život

Dušan Miljković, direktor Fondacije "Pokreni život"

Verujem da nema mesta za brigu i da brojevi neće biti ugašeni

Dušan Miljković, direktor Humanitarne fondacije "Pokreni život", preko koje borbu za život i ozdravljenje vodi 450 osoba, od kojih 311 dece, kazao je za Kurir da još nisu slali svojim korisnicima obaveštenje o mogućem ostanku bez SMS broja 3800.

- Zaista verujem da nema mesta za brigu iako se Ministarstvo zdravlja i Ratel još nisu se uskladili. Ubeđen sam da šansa da se ugase humanitarni brojevi skoro i ne postoji. I iz Ratela su nam odgovorili da će najverovatnije produžiti rok za to usklađivanje. Mada jeste malo neprijatno što ovoliko čekamo odgovore - veli Miljković, preko čije fondacije je do sada poslato 2.803.869 poruka i tako skupljeno 560.773.800 dinara.

Ministarstvo zdravlja

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