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Uskoro će 2 godine od kako se reč "ćaci", koja je svetlost dana ugledala na jednom novosadskom grafitu, odomaćila u našem svakodnevnom govoru i ubrzo postala opštenarodni fenomen i izraz koji se može čuti gotovo na svakom koraku.

Iako su građani reč već od nastanka oberučki prihvatili i rado je koriste, postavlja se pitanje koje su šanse da ista u skorijem periodu postane i zvanična srpska reč u srpskom rečniku.

Odgovor je stigao iz Matice srpske, kao i sa Filološkog fakulteta u Beogradu, a on glasi — iako je to proces koji taje godinama, velika je šansa da se reč "ćaci" zapravo nađe u srpskom rečniku, ali pod određenim uslovima.

Koji su uslovi da se uvrsti u srpske reči?

Prema rečima Milene Kulić, stručnog saradnika Odeljenja za srpski jezik iz Matice srpske, jezik je živa stvar i uvek se menja, tako da se, kako navodi, svake godine može pojaviti nešto novo.

- Mi trenutno radimo na Višetomnom rečniku srpskog jezika, u kojem će se naći sve reči zastupljene u književnosti, medijima i raznim publikacijama. Na tome radi širi tim. Nove reči sigurno postoje i konstantno se uključuju u korpus srpskog jezika. To je proces koji traje godinama. Čak i kada bih želela, ne bih mogla da vam odgovorim u telefonskom razgovoru jer je proces dug i obuhvata mnogo toga - objasnila je stručna saradnica Kulić.

O ovom društvenom fenomenu govorila je i profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Rajna Dragićević, pa istakla kako će reč "ćaci" svakako pronaći svoje mesto u srpskim rečnicima, ali pod jednim uslovom.

- Ćaci јe reč koјa se spontano proširila i dobro јe poznata većini govornika srpskog јezika. Ona će svakako biti obrađena u rečnicima novih reči, a ako se zadrži u srpskom јeziku narednih desetak godina, poјaviće se i na stranicama opisnih rečnika savremenog srpskog јezika. Naravno, nosiće kvalifikator "razg.", što znači da se koristi u razgovornom јeziku - objasnila je profesorka Dragićević.