AMSS posebnu pažnju skreće na opreznu vožnju u zonama škola, na pešačkim prelazima i raskrsnicama, gde je povećano prisustvo dece i pešaka.
stanje na putevima
AMSS: Magla na putevima kroz kotline, klisure i duž rečnih tokova
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U jutarnjim časovima vožnju otežava magla na putevima kroz kotline, klisure i duž rečnih tokova, ali i u nižim predelima, saopštio je danas Auto moto savez Srbije (AMSS).Pojačan je saobraćaj na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim gradovima i frekventnim putnim pravcima.
AMSS posebnu pažnju skreće na opreznu vožnju u zonama škola, na pešačkim prelazima i raskrsnicama, gde je povećano prisustvo dece i pešaka.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko sedam sati, a na prelazu Bezdan oko šest.
Kurir.rs/Beta
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