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Tradicionalni svinjokolj u Etno selu Tiganjica i ove godine okupio je veliki broj ljubitelja banatske gastronomske gozbe i običaja. Na trpezi su bili kulen, kobasice, čvarci, pita sa čvarcima, mladi sir i kajmak, a za ručak su služeni dinastorski paprikaš i specijaliteti sa talandare. Dve tamburaške bande svirale su u Banatskoj kući i restoranu Trofej.

Miris domaće hrane, muzika tamburaša i bogata trpeza obeležili su tradicionalni svinjokolj koji je u subotu, 14. novembra, održan u Etno selu Tiganjica. Veliki broj ljubitelja banatske gastronomije i običaja okupio se da uživa u specijalitetima pripremanim po uzoru na nekadašnja domaćinska okupljanja.

Dan je počeo doručkom, uz mast, hleb i crvenu papriku, kulen, kobasice i čvarke. Na trpezi su bili i pita sa čvarcima, mladi sir, kajmak, kvašenice, pečena bundeva, krofne i uštipci sa sirom, uz ajvar, pinđur i turšiju. Posebnu pažnju privlačila je džigerica pripremana na tiganju.

Za ručak su specijaliteti služeni na više punktova, na otvorenom. Gosti su mogli da probaju dinastorski paprikaš, sveže napravljene kobasice i vruće čvarke, kao i jela sa talandare, među kojima su bili gronik, krmenadle i ficle. U ponudi su bili i kuvana rakija i kuvano vino.

Poznati gosti i tamburaška muzika

Među gostima koji su se pridružili ovogodišnjoj svinjokoljskoj priči, bio je poznati kuvar Tom Gretić koji je pripremao svojevrstan specijalitet, ali i Pavle Branković poznatiji kao Paquito.

Za muzički deo programa bile su zadužene dve tamburaške bande. Sviralo se na dve lokacije, u Banatskoj kući, uz redovan meni, i u restoranu Trofej, gde su služeni svinjokoljski specijaliteti.

Uz domaću hranu, tamburaše i druženje, Tiganjica je još jednom oživela duh tradicionalnog banatskog okupljanja, u kojem su za zajedničkim stolom svoje mesto našli dobri zalogaji i običaji.