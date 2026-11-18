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U Srbiji će danas biti promenljivo i vetrovito, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u severnim i centralnim predelima očekuje se od 30 do 50 milimetara padavina za 24 sata.

Duvaće slab i umeren, povremeno i jak južni i jugozapadni vetar. U planinskim predelima na jugu Srbije povremeno će imati i olujne udare, dok se sredinom dana na severu očekuje kratkotrajno jak zapadni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura biće od osam do 14 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 16 do 21 stepen.

Foto: RHMZ Printscreen

Do petka toplo, od subote pad temperature

Prema izgledima vremena za naredne dane, do petka će se zadržati relativno toplo vreme, sa najvišim temperaturama od 16 do 21 stepen u većini mesta.

Međutim, od subote se očekuje pad temperature. Tokom celog perioda vreme će biti promenljivo, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove, koji bi trebalo da budu izraženiji početkom naredne sedmice.

U planinskim predelima tada se nakratko očekuje i sneg.

Foto: screenshot FB/Užička Posla

RHMZ izdao i hidrološko upozorenje

RHMZ je objavio i hidrološko upozorenje koje se odnosi na Dunav i Tisu kod Titela.

Vodostaji na ovim rekama će se, prema prognozi, narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Kurir.rs