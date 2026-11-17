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Iako u Skupštini trenutno traje pauza do 14 časova zbog formiranja poslaničkih grupa, gosti u lokalima ne razilaze se i strpljivo čekaju nastavak sednice na kojoj će Srpska napredna stranka prvi put posle 14 godina sesti u opozicione klupe.

Pored praćenja novog odnosa snaga u parlamentu, gde većinu ima Studentska lista sa 140 mandata, okupljanje u jednoj prestoničkoj kafani dobilo je i humanitarni karakter, što je na licu mesta zabeležila novinarka Kurir televizije Andrea Jovanović.

Kafane pune od jutra, prenos se prati uz humanitarnu akciju

Iako su se zbog prekida zasedanja pojavile nedoumice da li će okupljeni napustiti ugostiteljske objekte, gosti u prestoničkom lokalu odlučili su da ostanu na svojim mestima. Novinarka Kurir televizije prenosi kakvo je raspoloženje među prisutnima i koji je još važan povod okupio javnost.

- Građani ne odustaju i strpljivo čekaju nastavak sednice u 14 časova, iako se osetilo blago razočaranje - svi sa nestrpljenjem iščekuju današnje odluke. Ipak, u lokalu u kojem se nalazim, zasedanje Skupštine nije jedini povod za okupljanje - u toku je i humanitarna akcija fondacije 'Budi human' za malog Viktora, kome građani mogu pomoći slanjem SMS poruke sa brojem 2042 na 3030. Vlasnici lokala, koji je i dalje pun, ističu da im je upravo ova akcija važniji razlog okupljanja od same sednice.

Prikupljanje pomoći za malog Viktora putem fondacije "Budi human", slanjem SMS-a 2042 na 3030 Foto: Kurir Televizija

Kolo ispred Skupštine pre početka zasedanja

Današnji dan u centru Beograda počeo je znatno pre zvaničnog ulaska poslanika u salu. Okupljanje građana krenulo je već u ranim jutarnjim satima, a novinarka Kurira prenela je utiske sa terena o tome kako je izgledao sam ispraćaj novih parlamentaraca.

- Inače, ljudi su u lokalima još od 8 časova, kada su se na poziv studentske liste okupili i ispred Narodne skupštine kako bi ispratili svoje poslanike na prvo zasedanje novog saziva, gde se ponovo zaigralo i kolo. Zaista sam oduševljena tolikim interesovanjem građana za ovaj važan dan. Ostajemo ovde da pratimo dalja dešavanja - poručila je novinarka Kurira Andrea Jovanović.

02:12 KOLO ISPRED SKUPŠTINE, A KAFANE KRCATE OD JUTROS! Beograd na nogama zbog novog saziva parlamenta, evo šta gosti rade dok traje pauza Izvor: Kurir televizija

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