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Povodom događaja na Klinici za psihijatriju i neurologiju za decu i omladinu, Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da prema preliminarnim rezultatima građevinskog veštačenja ne postoji opasnost od urušavanja objekta niti je ugrožena bezbednost njegove konstrukcije i kao i da nije bilo osnova za sprovođenje evakuacije pacijenata.

U saopštenju se navodi, da su 16. novembra, po nalogu Ministarstva zdravlja na teren izašli licencirani i ovlašćeni veštaci građevinske struke i zdravstvena inspekcija kako bi utvrdili sve relevantne činjenice i okolnosti.

- Prema preliminarnim rezultatima građevinskog veštačenja, ne postoji opasnost od urušavanja objekta niti je ugrožena bezbednost njegove konstrukcije. Takođe, prema preliminarnom stručnom nalazu, nije bilo osnova za sprovođenje evakuacije objekta. Ministarstvo zdravlja očekuje kompletan pisani nalaz veštaka tokom ove nedelje, nakon čega će javnost biti upoznata sa svim relevantnim činjenicama - navodi se u saopštenju.

Zdravstvena inspekcija je, u okviru svog nadzora, konstatovala da je proces otpuštanja pacijenata započeo 12. novembra, odnosno dan pre događaja koji je izazvao zabrinutost javnosti, ali i dan pre nego što su odgovorna lica Klinike obavestila Ministarstvo zdravlja o potrebi da se obavi hitna evakuacija.

Foto: Nemanja Nikolić

Ministarstvo zdravlja navodi da insistira na potpunom utvrđivanju činjenica, odgovornom postupanju svih nadležnih i transparentnom informisanju javnosti.

Bezbednost pacijenata i zaposlenih apsolutni je prioritet i nijedna odluka u zdravstvenom sistemu ne sme biti doneta bez odgovarajuće stručne procene i provere.

Po prijemu kompletnog pisanog nalaza građevinskih veštaka, Ministarstvo zdravlja će obavestiti javnost o konačnim rezultatima.

Ministarstvo je u subotu, 14. novembra, saopštilo da je odluku o iseljavanju donela direktorka te ustanove 13. novembra, u kasnim popodnevnim časovima, na osnovu sopstvene procene o nebezbednosti objekta.

Mediji su objavili da su sa Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, nakon što je utvrđeno da je deo objekta neuslovan za korišćenje, pacijenti hitno otpušteni ili preusmereni u druge zdravstvene ustanove, a da je u Klinici ostao samo dečak, koji je 2023. počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar" i da se za njegov dalji smeštaj još traži rešenje.