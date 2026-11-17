90 rudara poginulo, žrtve iz jame izvlačili mesec dana: Na današnji dan desila se velika nesreća u SFRJ
- U požaru u jami 'Morava' 17. novembra 1989. poginulo je 90 rudara prve smene, u jednoj od najvećih rudarskih nesreća u Srbiji i Jugoslaviji.
- Do prvih tela spasioci su stigli 23. novembra, a izvlačenje je trajalo do sredine decembra
Dejan Petrović iz Aleksinca imao je 25 godina. Bio je jedan od sedmorice rudara sahranjenih 10. decembra 1989. godine, više od tri nedelje posle požara u jami "Morava". Dok su se porodice opraštale, spasioci su pod zemljom još tragali za telima osamnaestorice njihovih kolega.
Požar je izbio pred podne u petak, 17. novembra 1989, u severnom delu jame Aleksinačkog rudnika na dubini do 700 do 750 metara. Poginulo je 90 rudara prve smene. Danas se navršava 37 godina od jedne od najtežih rudarskih nesreća u istoriji Srbije i tadašnje Jugoslavije.
Kako je izbio požar
Prema nalazu veštaka, o kojem je "Borba" izvestila sa suđenja, usijani opiljci pali su u ugljenu prašinu dok je autogenim aparatom sečena deformisana čelična podgrada. Prašina je najpre tinjala, a onda je plamen zahvatio hodnik. Strujanje vazduha kojim se provetravala jama ponelo je dim prema mestima na kojima su bili rudari. Stradali su od trovanja ugljen-monoksidom.
U prvoj noći na spasioce, tek što su se probili kroz jednu od prepreka u hodniku, obrušili su se zemlja i kamenje. U pomoć su stigle ekipe iz drugih jugoslovenskih rudnika. Pokušali su da priđu i kroz ventilacione otvore. Do prvih stradalih stigli su 23. novembra. Izvlačenje tela trajalo je do sredine decembra.
Kraj veka rudarstva u Aleksincu
Mladen Stošić bio je u školi kad je čuo sirenu koja je označila nesreću.
- Imao sam drugove iz odeljenja koji su izgubili roditelje tog dana - ispričao je godinama kasnije za RTS.
Posle požara u Aleksinačkom rudniku prestalo je vađenje uglja, od kojeg je taj kraj živeo više od jednog veka. Na Novom groblju u Aleksincu, gde su mnogi od stradalih sahranjeni, njihove kolege na godišnjicu polažu cveće.