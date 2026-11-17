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Dejan Petrović iz Aleksinca imao je 25 godina. Bio je jedan od sedmorice rudara sahranjenih 10. decembra 1989. godine, više od tri nedelje posle požara u jami "Morava". Dok su se porodice opraštale, spasioci su pod zemljom još tragali za telima osamnaestorice njihovih kolega.

Požar je izbio pred podne u petak, 17. novembra 1989, u severnom delu jame Aleksinačkog rudnika na dubini do 700 do 750 metara. Poginulo je 90 rudara prve smene. Danas se navršava 37 godina od jedne od najtežih rudarskih nesreća u istoriji Srbije i tadašnje Jugoslavije.

Sahrana rudara stradalih u jami Morava Aleksinačkih rudnika Foto: Printscreen/RTS

Kako je izbio požar

Prema nalazu veštaka, o kojem je "Borba" izvestila sa suđenja, usijani opiljci pali su u ugljenu prašinu dok je autogenim aparatom sečena deformisana čelična podgrada. Prašina je najpre tinjala, a onda je plamen zahvatio hodnik. Strujanje vazduha kojim se provetravala jama ponelo je dim prema mestima na kojima su bili rudari. Stradali su od trovanja ugljen-monoksidom.

U prvoj noći na spasioce, tek što su se probili kroz jednu od prepreka u hodniku, obrušili su se zemlja i kamenje. U pomoć su stigle ekipe iz drugih jugoslovenskih rudnika. Pokušali su da priđu i kroz ventilacione otvore. Do prvih stradalih stigli su 23. novembra. Izvlačenje tela trajalo je do sredine decembra.

Poginuli rudari u Aleksinačkom rudniku Foto: Printscreen/RTS

Kraj veka rudarstva u Aleksincu

Mladen Stošić bio je u školi kad je čuo sirenu koja je označila nesreću.

- Imao sam drugove iz odeljenja koji su izgubili roditelje tog dana - ispričao je godinama kasnije za RTS.