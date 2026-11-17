Večeras počinju radovi na mostu Gazela, saobraćaj će se odvijati slobodnim trakama uz adekvatnu signalizaciju.
Društvo
Menja se režim saobraćaja na Gazeli! Radovi počinju večeras, evo šta treba da znate
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Na mostu Gazela, u smeru od Beograda ka Šidu, večeras će se izvoditi radovi na montaži nedostajućih zaštitnih ekrana, saopštili su "Putevi Srbije".
Radovi će trajati od 22.00 časa do sutra u 05.00 časova u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim saobraćajnim trakama.
Iz "Puteva Srbije" dodaju da će radovi biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Takođe, navode da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na auto-putevima.
- Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu - navodi se u saopštenju kompanije.
Kurir.rs/ Tanjug
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