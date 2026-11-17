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Desetoro dece, koja su povređena u nesreći u tržnom centru "Galerija" primljeno je u Urgentni centar UKCS, a među njima troje mališana koji će upravo da ide u operacionu salu na ušivanje.

Foto: Kurir

- Deca, koja su starosti oko osam godina, srećom, nemaju teške povrede iako troje njih ima posekotine na glavi koje će morati da se ušivaju. Pregledi su još u toku, sva deca moraju da prođu kompletnu dijagnostiku, koja podrazumeva preglede više specijalista, kao i ultrazvučnu dijagnostiku. Za sada nikome nisu konstatovane teške telesne povrede - kaže izvor Kurira iz Urgentnog centra.

Podsetimo, više dece je povređeno danas oko pola tri u TC "Galerija", kada su pali sa pokretnih stepenica. Prizori sa lica mesta su uznemirijući, deca vrište i plaču, na sve strane su ekipe hitne pomoći i medicinski radnici koji su zbrinjavali mališane.