Oglasili se iz TC Galerija nakon povređivanja dece: Ovo je njihovo saopštenje u celosti
- U tržnom centru Galerija povređeno je više dece.
- Na lice mesta odmah su izašle nadležne službe, a policija sprovodi uviđaj kako bi utvrdila okolnosti i uzrok događaja.
U tržnom centru Galerija danas je došlo do incidenta na pokretnim stepenicama u kojem je povređeno više dece. Na lice mesta odmah su izašle nadležne službe. Policija trenutno sprovodi uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ovog događaja, a TC Galerija se ovim povodom oglasila saopštenjem:
- U tržnom centru Galerija danas je došlo do incidenta na pokretnim stepenicama u kojem je povređeno više dece. Na lice mesta odmah su izašle nadležne službe.
- Policija trenutno sprovodi uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ovog događaja, u čemu im je na raspolaganju tim Galerije. Zdravstveno stanje i oporavak povređenih u ovom trenutku predstavljaju naš najveći prioritet. Kompanija će nastaviti da obaveštava javnost o svim relevantnim činjenicama čim one budu zvanično utvrđene - navodi se u saopštenju TC Galerija.
Podsetimo, desetoro dece, koja su povređena u nesreći u tržnom centru "Galerija" primljeno je u Urgentni centar UKCS, a među njima troje mališana koji će upravo da ide u operacionu salu na ušivanje.