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- U tržnom centru Galerija danas je došlo do incidenta na pokretnim stepenicama u kojem je povređeno više dece. Na lice mesta odmah su izašle nadležne službe.

Foto: Kurir

- Policija trenutno sprovodi uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ovog događaja, u čemu im je na raspolaganju tim Galerije. Zdravstveno stanje i oporavak povređenih u ovom trenutku predstavljaju naš najveći prioritet. Kompanija će nastaviti da obaveštava javnost o svim relevantnim činjenicama čim one budu zvanično utvrđene - navodi se u saopštenju TC Galerija.