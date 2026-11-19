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Zašto neki ljudi dožive duboku starost, dok se životi drugih ugase mnogo ranije? O ovom pitanju, koje vekovima zaokuplja ljude, govorio je i otac Tadej Vitovnički, jedan od najpoznatijih srpskih duhovnika. Odgovor je tražio u veri i pokajanju, uz uverenje da misli snažno utiču na čovekov život.

Otac Tadej verovao je da dugovečnost nije slučajna, već povezana sa Božjom promisli. Posebno je naglašavao značaj pokajanja i promene načina života.

"Zbog pokajanja Gospod produžava život", govorio je, tumačeći to kao priliku koju čovek, prema njegovom duhovnom shvatanju, dobija da se promeni nakon iskrenog pokajanja.

Jedna od njegovih najpoznatijih pouka bila je posvećena snazi misli. Verovao je da čovek opterećen stalnim brigama, ljutnjom i negativnim osećanjima teško pronalazi unutrašnji mir.

"Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život", poručivao je otac Tadej, ističući da način razmišljanja oblikuje naš odnos prema sebi i drugima.

Savetovao je ljudima da, umesto da osuđuju tuđe postupke, najpre preispitaju sopstvene. Posebno je isticao važnost praštanja, strpljenja i blagosti, verujući da ogorčenost čoveku ne dopušta da pronađe unutrašnji mir.

Poruka oca Tadeja koja se i danas često ponavlja

"Bolje je trpeti uvredu nego naneti uvredu", jedna je od njegovih pouka koje se i danas često prenose.

Foto: Printskrin

Govorio je i o važnosti očuvanja mira u porodici. Smatrao je da se brige i napetost roditelja odražavaju na atmosferu u domu, pa je savetovao da se svakodnevnim teškoćama pristupa sa više vere, razumevanja i strpljenja.

I sam je od detinjstva bio slabog zdravlja. Prema zapisima o njegovom životu, lekari su mu u jednom trenutku prognozirali još samo pet godina života. Ipak, zamonašio se, posvetio duhovnom životu i doživeo 89. godinu. Preminuo je 2003. godine u Bačkoj Palanci.

Njegove reči predstavljaju duhovno viđenje života i dugovečnosti, a ne medicinsko objašnjenje. U središtu njegovog učenja bili su pokajanje, ljubav i unutrašnji mir, uz poruku da čovek ne može uvek da utiče na ono što mu se događa, ali može da bira kako će se odnositi prema drugima i kakve će misli negovati.

Kurir/Espreso/Blic žena