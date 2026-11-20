Prvo sunce, a onda preokret! Pljuskovi stižu u Srbiju, ovi delovi prvi na udaru: Oglasio se RHMZ - dolazi zahlađenje i mraz
- Pre podne je pretežno sunčano, a sredinom dana stižu naoblačenje, kiša i pljuskovi prvo na sever i zapad, pa i u ostale krajeve.
- Za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje se promenljivo vreme sa čestom kišom i postepen pad temperature, uz najviše oko 10 stepeni i slab mraz od utorka.
U Srbiji danas pre podne pretežno sunčano vreme uz malu oblačnost.
Sredinom dana novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatiće severne i zapadne, a posle podne i ostale predele, dok će se suvo vreme biti na jugu naše zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Novo zahlađenje za vikend
- Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni - navodi RHMZ i dodaje da se za vikend očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom, a od sutra i postepen pad tempetarure:
- Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše. Temperatura će biti u postepenom padu, najviša dnevna temperatura sledeće sedmice biće ispod 10 stepeni Celzijusovih, dok se od utorka očekuje i slab mraz.
Podsetimo, juče su RHMZ i MUP izdali upozorenje zbog jakih i olujnih vetrova koji su naneli štetu u mnogim mestima.
Biometeorološka prognoza za danas - Oprez u saobraćaju
- Biometeorološka situacija može imati nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim obolјenjima. Pospanost, bolovi u kostima i razdražlјivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju.