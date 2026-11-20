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U Srbiji danas pre podne pretežno sunčano vreme uz malu oblačnost.

Sredinom dana novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatiće severne i zapadne, a posle podne i ostale predele, dok će se suvo vreme biti na jugu naše zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Novo zahlađenje za vikend

- Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni - navodi RHMZ i dodaje da se za vikend očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom, a od sutra i postepen pad tempetarure:

- Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše. Temperatura će biti u postepenom padu, najviša dnevna temperatura sledeće sedmice biće ispod 10 stepeni Celzijusovih, dok se od utorka očekuje i slab mraz.

Podsetimo, juče su RHMZ i MUP izdali upozorenje zbog jakih i olujnih vetrova koji su naneli štetu u mnogim mestima.

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