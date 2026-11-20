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Ono što je trebalo da bude holivudska bajka u okolini Kruševca - venčanje pod vedrim nebom, kadrovi iz drona i puštanje belih golubova kao simbola večne ljubavi - pretvorilo se u spektakl o kojem će se u ovom kraju prepričavati godinama. Doduše, iz potpuno pogrešnih razloga.

Sve je teklo po planu do oko 18 časova. Gosti su bili na nogama, konobari su iznosili vruće pečenje, a fotograf je postavljao mladence na travnjak ispred šatre, čekajući idealan ugao za snimanje iz vazduha.

Foto: Shutterstock

Umesto romantične melodije za prvi ples, dvorištem je iznenada zagrmeo stari dizelaš, prodorna sirena i rafal sočnih psovki.

Kako prepričavaju prisutni, za potpuni prekid programa pobrinuo se komšija sa susednog imanja, Dragan P. (64), koji se sa svojom mašinom i prikolicom ukazao tačno na međi.

"Nabili ste auto, ne mogu ni prikolicu da izvučem!"

Razlog za Draganov bes bio je skupoceni džip jednog od svatova, nonšalantno parkiran popreko, tik ispred kapije kroz koju je čovek trebalo da prođe sa njive.

Prema rečima meštana, komšijino strpljenje bilo je na rezervi još od podneva, kada je kolona vozila počela da se sliva u sokak i zatvara prilaze dvorištima.

Kap koja je prelila čašu bio je trenutak kada je mladoženjauzeo mikrofon i zamolio muziku da se nakratko utiša zbog koreografije i drona koji je već zujao iznad glava svatova.

Dragan je tu tišinu shvatio kao svoj znak. Upalio je traktor, dovezao ga tik uz ogradu i nije skidao ruku sa sirene.

"Nije mene briga ni za vaš dron, ni za golubove, ni za koreografiju! Ja sam u polju od pet ujutru, leđa su mi pukla, a vi ste mi zatvorili prilaz kao da je ovo beogradski aerodrom!" - grmeo je Dragan preko ograde, dok mu je traktor u leru tresao čaše na najbližim stolovima.

- Lepo sam došao u podne i rekao: "Pomerite taj auto ili će da bude belaja. Niko nije hteo da ustane od pečenja i vruće pogače, samo su mi mahali rukom ko da teraju muvu. E pa, sad neka vam dron snima ovo! - vikao je on.

Pregovori na međi uz dim iz auspuha

Dok su se zbunjeni svatovi pogledali, a dron nemoćno lebdeo iznad šatre hvatajući kadrove komšijinog auspuha umesto belih golubova, nastala je opšta jurnjava za vlasnikom džipa.

Mladoženja je, u svečanom odelu, prvi dotrčao do ograde pokušavajući da smiri situaciju, dok je harmonikaš u neverici spustio instrument.

Jedan od gostiju, Marko S. (32) iz Niša, kaže da ovakvu scenu ni najbolji reditelji domaće kinematografije ne bi mogli da režiraju.

- Mi svi se ućutali, čekamo da polete golubovi, kamera snima, romantika na maksimumu. Kad odjednom - buuum, traktor na dva metra od nas! Komšija crven u licu, ne popušta, a mladoženja ga moli ko boga da ugasi mašinu bar na pet minuta dok prođe snimanje. Svi smo prvo bili u šoku, a onda smo počeli da se valjamo od smeha, jer je izgledalo kao scena iz "Ko to tamo peva".

Vlasnik automobila se konačno pojavio sa salvetom oko vrata i u roku od dva minuta sklonio vozilo, ali je Dragan i dalje odbijao da se povuče dok ne istera svoje do kraja.

Pomirenje za stolom

Ilustracija Foto: Shutterstock

Tenzija je popustila tek kada je mladoženjin otac izašao sa punom flašom domaće rakije i dve čaše, prebacivši ih preko ograde uz reči: "Komšija, u pravu si sto posto, sramota je naša, ali danas ženim sina - gasi tu aždaju i ulazi unutra!"

Dragan je na kraju popustio, ugasio traktor i prihvatio poziv da svrati na piće. Imao je samo jedan džentlmenski uslov - da sedne na sam kraj stola, "da radnim odelom i prašinom ne isprlja mladu".