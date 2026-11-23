Društvo
HOĆEMO LI NAPOKON POČETI DA JEDEMO DOMAĆE? DA LI ĆE SE OGRANIČITI MARŽE NA HRANU? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
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Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Stočni fond je u padu, a uvoz u porastu. Koliko je bezbedna hrana koju koristimo? Na ovu temu govoriće gosti u studiju.
Oni su:
Raka Radović - poljoprivrednik
dr Snežana Bašić - specijalista interne medicine
prof. dr Miladin Ševarlić - agroekonomista
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!