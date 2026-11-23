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Renoviranje kupatila u Srbiji postaje sve veća investicija, a vlasnici stanova za kompletnu adaptaciju moraju da pripreme nekoliko hiljada evra.

Za kupatilo srednje veličine, od oko pet kvadratnih metara, troškovi mogu da dostignu i više od 5.000 evra kada se uračunaju rušenje starih pločica, zamena instalacija, nova keramika, sanitarije i majstorski radovi.

Koliko će renoviranje kupatila zaista koštati zavisi od kvadrature, kvaliteta materijala, izbora opreme i toga da li se menjaju samo pločice i sanitarije ili se radi kompletna adaptacija.

Foto: Gemini ilustracija

Prema dostupnim procenama i cenovnicima za 2026. godinu, prosečno renoviranje kupatila srednje klase košta oko 3.500 evra, dok se za kompletnu adaptaciju prostora od pet kvadratnih metara navodi raspon od približno 2.900 do 5.100 evra.

Koliko košta kompletno renoviranje kupatila od 5 kvadrata?

Foto: Gemini ilustracija

Za kupatilo od pet kvadratnih metara potrebno je računati na troškove od oko 2.900 do 5.100 evra, ukoliko se menjaju instalacije, postavljaju nove pločice i ugrađuju sanitarije srednje klase.

Samo rušenje starih pločica, demontaža opreme i odvoz šuta mogu da koštaju između 315 i 570 evra.

Zamena vodovodnih i elektroinstalacija, uz radove na ventilaciji, može da iznosi od 660 do 1.130 evra.

Na to treba dodati hidroizolaciju, za koju je potrebno izdvojiti približno 125 do 190 evra, dok kupovina pločica može da košta između 330 i 660 evra. Lepak i fug-masa predstavljaju dodatni trošak od oko 44 do 154 evra, a samo postavljanje pločica može da košta od 330 do 484 evra.

Ukoliko vlasnici žele i grejani pod, za tu stavku potrebno je izdvojiti još oko 200 do 275 evra.

Kada je reč o sanitarijama i baterijama, njihova nabavka može da košta od 650 do 1.130 evra, dok se za bojler izdvaja dodatnih 150 do 280 evra. Ogledalo, ormarić i ostali kupatilski dodaci mogu da koštaju još 120 do 250 evra.

Kada se sve ove stavke saberu, dolazi se do iznosa od približno 2.900 do 5.100 evra, u zavisnosti od izbora materijala i obima radova.

Pločice i keramičari mogu značajno da povećaju račun

Jedna od najvećih stavki prilikom renoviranja kupatila jeste kupovina i postavljanje keramičkih pločica.

Foto: Fotodrobik / Alamy / Profimedia

Cene osnovnih modela kreću se od oko 10 do 30 evra po kvadratnom metru, dok kvalitetniji i dizajnerski modeli mogu koštati više od 100 evra po kvadratu.

Na to treba dodati cenu majstorskog rada. Postavljanje pločica može da košta oko 15 do 20 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od formata keramike i zahtevnosti posla.

Važno je imati u vidu da se pločice ne kupuju samo za pod. Njima se oblažu i zidovi, zbog čega je ukupna površina keramike nekoliko puta veća od kvadrature samog kupatila.

Koliko koštaju sanitarije, tuš kabina i lavabo?

Druga velika stavka su sanitarije, odnosno WC šolja, vodokotlić, lavabo, ormarić, kada ili tuš kabina i slavine.

Za komplet sanitarija srednje klase potrebno je izdvojiti nekoliko stotina evra, dok skuplji modeli i poznatiji proizvođači mogu znatno da povećaju račun.

Posebno treba obratiti pažnju na ugradne vodokotliće, tuš sisteme i baterije, jer se njihove cene značajno razlikuju u zavisnosti od proizvođača i kvaliteta.

Kako se rešiti belih mrlja sa tuš kabine Foto: Shutterstock

Kupci koji žele modernije kupatilo često biraju tuš-kabine bez kadice, ugradne vodokotliće i viseće WC šolje. Takva rešenja mogu izgledati atraktivnije, ali zahtevaju dodatne radove i pažljiviju ugradnju, što se odražava i na konačnu cenu.

Zamena cevi i hidroizolacija ne bi trebalo da se preskaču

Vlasnici stanova često pokušavaju da uštede tako što zadržavaju stare vodovodne cevi ili odustaju od pojedinih radova koji se ne vide nakon završetka renoviranja.

Ipak, upravo tokom kompletne adaptacije najbolje je proveriti stanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

Ako su cevi stare ili oštećene, njihova zamena može sprečiti kasnije probleme sa curenjem vode, vlagom i dodatnim troškovima.

Posebno važna stavka je hidroizolacija, koja štiti podove i zidove od prodiranja vode. Njeno preskakanje može dovesti do oštećenja konstrukcije i pojave vlage, uključujući i stanove ispod.

Zbog toga je bolje predvideti ovaj trošak na početku nego kasnije plaćati popravke.

Šta najviše poskupljuje renoviranje kupatila?

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Postoji nekoliko faktora zbog kojih konačan račun može biti znatno veći od prvobitne ponude majstora.

Najviše novca može da ode na zamenu svih vodovodnih i kanalizacionih instalacija, naročito ako su cevi stare ili je potrebno menjati njihov raspored.

Dodatni trošak predstavlja i pomeranje WC šolje, lavaboa ili tuš-kabine, jer takvi radovi zahtevaju izmene instalacija i dodatne intervencije na podu i zidovima.

Skuplje pločice, veliki formati keramike, mozaici i zahtevniji načini postavljanja takođe mogu značajno da povećaju cenu.

Ne treba zaboraviti ni odvoz šuta, pripremu podloge, nivelaciju zidova i poda, kao i eventualnu sanaciju vlage koja se može otkriti tek nakon uklanjanja starih pločica.

Zbog nepredviđenih radova preporučuje se da vlasnici stanova ostave dodatnu finansijsku rezervu od najmanje 15 do 20 odsto u odnosu na planirani budžet.

Kako da renovirate kupatilo, a da ne potrošite više nego što morate?

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Najvažnije je da se pre početka radova napravi detaljan plan i odredi maksimalan budžet.

Pločice, sanitarije, slavine i nameštaj treba izabrati pre rušenja, kako se tokom radova ne bi donosile ishitrene odluke i kupovali skuplji proizvodi.

Takođe, korisno je uzeti ponude od nekoliko majstora i tražiti da svaka bude razrađena po stavkama. Na taj način lakše se vidi šta je uključeno u cenu, a šta se dodatno naplaćuje.

Ne treba štedeti na hidroizolaciji i instalacijama, jer su to delovi kupatila čija se popravka nakon završetka radova može pokazati kao mnogo skuplja.

Renoviranje kupatila zato nije samo pitanje izbora novih pločica i sanitarija. Najveći deo budžeta često odlazi na radove koji se kasnije ne vide, ali upravo oni određuju koliko će novo kupatilo dugo i bez problema služiti ukućanima.