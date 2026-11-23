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Kada se Beograđanin Igor (33, pravo ime poznato redakciji) zaljubio u Stanu (27) iz jednog sela kod Požarevca, verovao je da razlike u sredinama iz kojih dolaze ne mogu da pokvare njihovu ljubav.

Oduševila ga je svojim vaspitanjem i pristojnošću, ali ono što ga je dočekalo na sam dan svadbeizazvalo je pravi kulturološki šok i zamalo dovelo do karambola.

Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

Upoznali su se kad je Stana imala 23 godine, a u tom momentu je bila nevina. Strati između njih dvoje su se brzo rasplamsale, bio je oduševljen njome.

- Bili smo u vezi četiri godine pre nego što smo odlučili da se venčamo - počinje on svoju ispovest i nastavlja:

- Ona je divna devojka iz pristojne porodice i mada sam znao da je odrasla u "maloj sredini", iskreno sam bio iznenađen kada sam na početku otkrio da je nevina. Moram priznati, malo mi je to godilo, dopala mi se ideja da nije bila ni sa kim pre mene.

Mladić dodaje da je imao strpljenja, pa je tako i nakon četiri godine veze dočekao i da imaju intimne odnose.

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- Bila je stidljiva u početku, ali se posle par minuta oslobodila, postajala je sve slobodnija i, mogu reći da je sve bilo fantastično. Mnogo bolje nego sa iskusnim devojkama sa kojima sam bio pre nje. Šokirao sam se, očekivao sam da će da leži i gleda u plafon - priča ovaj momak.

Svadba im umalo došla glave

Veza je svakim danom postajala sve čvršća, porodice su im se upoznale, a nije bilo naznaka da će to što su odrasli u različitimrazličitim sredinama i što su drugačije vaspitavani predstavljati problem. Sve dok nisu odlučili da se venčaju.

- Prvi problemi su se javili kada smo se dogovarali oko svadbe. Ja sam hteo da sa "matorcima" idemo na ručak, a da za društvo napravimo žurku. Ona je želela tradicionalnu svadbu, sve po redu - crkva, matičar, kupola od šampanjca, živa muzika... Iako to nije baš moj "fazon" pristao sam. Ako će to da je usreći, što da ne? Nije bila to neka velika žrtva koju je trebalo da prinesem - nastavio je svoju priču.

- Sve smo se dogovorili, zakupili smo veliku salu, jer njeni imaju mnogobrojnu rodbinu koju su želeli da "ispoštuju". Tada sam primetio da su njeni roditelji počeli za mrvicu više da se mešaju nego što mi je bilo po volji. Imali su primedbe na jelovnik, nisu pristajali na onaj klasičan "restoranski", već je moralo da bude pečenja i sarmi.

"OK, ništa strašno", mislio sam. Na kraju krajeva, prvi put udaju ćerku i verujem da su godinama unazad planirali kako će taj dan da izgleda. Zaista sam se trudio da ih razumem, i moje roditelje sam ubedio da se ni oni ne obaziru, niti mešaju. Neka bude kako mlada želi - objašnjava momak.

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Kad se umešali njeni roditelji umalo nastao karambol

A onda je došao dan venčanja... I situacija koju ovaj mladić više nije mogao da prećuti.