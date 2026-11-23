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Malo, malo, pa se u Srbiji otvori tema o skraćivanju školskih časova sa 45 na 30 minuta, a sve zbog sve učestalijih žalbi učitelja, nastavnika i profesora kako je pažnja naših đaka iz dana u dan lošija.

Međutim, koliko god fokus učenika bio ugrožen, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, Milorad Antić, mišljenja je kako ovakav metod nimalo nije dobar, te da je to, ističe, "zataškavanje", a ne rešavanje očiglednog problema koji preti da ugrozi naš prosvetni sistem.

Kako je Antić objasnio, i pored činjenice da je pažnja đaka smanjenja, uz dobro organizovan čas, dobru pripremu sa svim potrebnim elementima, časovi neće biti, siguran je on, nezanimljivi. On još govori i kako je ovde uloga profesora od velikog značaja i da sve zavisi od njihove volje da novim generacijama na interesantan način približe svoje gradivo.

"Ako se oslanjate samo na tablu, kredu i suvo frontalno predavanje između učenika i vas, sigurno je da će biti dosadno i niko neće slušati. Čas od 45 minuta je standard u mnogim evropskim zemljama. Pokušalo se sa skraćenjem na pola sata, ali se od toga odustalo. Kraći časovi su možda zanimljivi za učenike prvog, drugog i trećeg razreda, ali za starije generacije to je neizvodljivo", govori Antić.

Kvalitetan čas mora da funkcioniše kao radionica, priča on dalje, uz korišćenje svih prednosti koje pruža savremena tehnologija, od tableta i pametnih tabli do računara.

"Nastavnici moraju prenositi funkcionalno, odnosno u praksi primenjivo znanje. Svaki učenik će biti zainteresovan kada čuje šta konkretno može da uradi i kako to znanje može da iskoristi u svakodnevnom životu", jasan je Antić.

Potom je objasnio Antić i zašto zbog svih obaveznih tehničkih stvari koje je profesor dužan da odradi pre početka samog časa, skraćivanje nastave nikako ne bi trebalo uzimati u razmatranje.

"Čas traje 45 minuta. Dok stignete do učionice, potrebno vam je nekoliko minuta. Upisivanje časa u elektronski dnevnik i prozivanje učenika oduzme otprilike pet minuta. Obnavljanje prethodnih nastavnih jedinica traje sedam do deset minuta, nakon čega sledi glavno predavanje od oko 20 do 25 minuta. Preostalih desetak minuta je predviđeno za obnavljanje tek naučenog gradiva, procenu koliko su učenici savladali temu i eventualno zakazivanje dopunske nastave za one kojima je to potrebno. Tako je čas pedagoški sazdan u teoriji i tako bi trebalo da izgleda u praksi", objašnjava sagovornik, pa dodaje kako nema osnova da se čas skrati na 30 minuta, jer se rad u kontinuitetu ne može prekidati na pola.

"Moramo shvatiti da čas ne podrazumeva 45 minuta isključivo suvog predavanja. Ako pojedini nastavnici rade na taj način i predaju svih 45 minuta bez interakcije, to sigurno nema efekta. Time se ispunjava samo forma, a ne suštinski cilj usvajanja i povećanja učeničkog znanja", dodaje on.

Da bi se nastava izvodila kako valja, škola mora biti, priča dalje Antić, maksimalno opremljena, te da se mora imati u vidu činjenica da nemaju sva odeljenja, odnosno, učenici iste kapacitete.

"Ipak, naš najveći nedostatak trenutno je edukacija nastavnika o samom načinu držanja nastave. Ne može se napraviti jedna univerzalna priprema za sva odeljenja, jer je svako odeljenje specifično i ima svoje prednosti i mane. Nastavnik mora da proceni koje odeljenje napreduje brže, a kojem treba posvetiti više vremena, te da u saradnji sa pedagogom i psihologom prilagodi nastavu i napravi kvalitetan plan rada", navodi Antić.

Kako dodaje, bez adekvatne edukacije, mladi nastavnici ostaju prepušteni sami sebi.

"Mentorstvo se svelo na puku formu, prvenstveno zato što takav rad nije plaćen. Starije kolege sa decenijskim iskustvom nisu motivisane da obučavaju mlađe kako da predaju i održavaju disciplinu. Nedostaje nam sistemska edukacija koja će mlade profesore naučiti kako da đacima prenesu funkcionalno znanje. Ovo je apel da se ta greška hitno ispravi, kako bismo u budućnosti imali kvalitetan i sposoban nastavni kadar", priča on još.

Jedino bi bilo izvodljivo, nastavlja sagovornik, a i opravdano da časovi traju kraće za prvake i drugake, jer mlađa deca teže održavaju pažnju 45 minuta.

"Međutim, od četvrtog razreda pa nadalje, deca su već dovoljno odrasla i za njih skraćeni časovi ne bi predstavljali adekvatnu pripremu", zaključuje Milorad Antić.