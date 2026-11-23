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Roditelji u Srbiji uskoro bi mogli da imaju znatno smanjenje troškova, pošto će, prema najavama, udžbenici biti potpuno besplatni, dok bi ekskurzije, čije su cene za mnoge porodice noćna mora, postale dostupne svim učenicima!

Ovo je predlog Studentske liste, predstavljen u posebnom programskom dokumentu "Prosveta", objavljenom na zvaničnom sajtu Studenti pobeđuju.

- Svi udžbenici potrebni u osnovnoj i srednjoj školi biće besplatni. Danas udžbenike bira škola, a plaćaju ih roditelji, pa niko u odlučivanju ne vodi računa o ceni. Tržište, procenjeno na oko 120 miliona evra godišnje, drže četiri izdavača sa 87 odsto udela, od kojih tri pripadaju istoj grupaciji, što je 2020. utvrdila i Komisija za zaštitu konkurencije - navodi se u programu.

Kao rešenje Studentska lista predlaže drugačiji model nabavke i korišćenja knjiga. Umesto da roditelji svake godine kupuju nove komplete, isti udžbenici koristili bi se tokom četiri školske godine.

- Zato škola bira komplet na četiri godine, ministarstvo određuje najvišu cenu po razredima i plaća nabavku, a učenici knjige vraćaju na kraju godine - precizira se u dokumentu.

Predviđeno je i da izdavačima bude zabranjeno da utiču na škole poklonima i besplatnim seminarima.

Pored besplatnih knjiga, Studentska lista predlaže i promenu načina finansiranja školskih putovanja.

- Ekskurzije, izleti i nastava u prirodi postaju deo obrazovnog programa, finansiran i organizovan u javnom sistemu, tako da nijedno dete ne ostane kod kuće zato što roditelji ne mogu da plate - navodi se u dokumentu.

Ipak, u dokumentu nisu navedeni iznosi koji bi se izdvajali za ove namene, broj putovanja tokom školske godine, niti konkretan model njihove organizacije.

Šta još predviđa plan - Plate prosvetnih radnika dostigle bi 2,5 minimalne zarade za tri godine - Zaposleni u školama koji duže od 24 meseca rade na određeno dobili bi ugovore zastalno - Studentima nastavničkih smerova bile bi obezbeđene stipendije uz obavezu da nakon studija rade u školi - Direktori škola i vrtića birali bi se na javnim konkursima - Brojčano ocenjivanje bilo bi ukinuto u prva tri razreda osnovne škole - Bio bi ukinut opšti uspeh učenika, to jest kategorije "odličan", "vrlodobar" i "dobar" - Nastavnici početnici imali bi mentore tokom prvih godina rada

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da bi besplatni udžbenici svakako bili korisni i znatno rasteretili kućne budžete, ali upozorava da je za realizaciju takve ideje neophodno obezbediti ozbiljna sredstva.

- Ideja da se knjige koriste četiri godine, a zatim vraćaju, može da funkcioniše, ali je neophodno da postoji odgovornost učenika i roditelja. Funkcionisaće ako se potpiše ugovor da će knjige biti vraćene u normalnom stanju. Roditelji i deca moraju da nauče da ih čuvaju i pristojno koriste. Ako se udžbenik ošteti ili pocepa, trebalo bi predvideti obavezu da se nadoknadi njegova vrednost. Ako nešto dobijete besplatno, morate da imate odgovornost prema tome - objašnjava i ističe da je važno utvrditi koliko će novca biti izdvojeno za prosvetu.

Milorad Antić Foto: Kurir Televizija

Pomoć ugroženima Pored besplatnih udžbenika, Studentska lista predlaže i uvođenje školskog dodatka od 100 evra za učenike koji imaju pravo na materijalnu podršku. - Učenici s pravom na materijalnu podršku dobiće na početku školske godine školski dodatak od 100 evra, usklađen sa inflacijom - navodi se u programu.

Kada je reč o ekskurzijama i nastavi u prirodi, Antić ukazuje na to da Srbija već ima državne centre i odmarališta u kojima bi deca od prvog do četvrtog razreda mogla da borave, ali da su mnogi od njih u veoma lošem stanju i zahtevaju velika ulaganja.

- Postoje takvi centri u Aranđelovcu, na Tari, Goču i drugim mestima. Međutim, oni su prilično oronuli. Potrebno je mnogo novca da se renoviraju, urede kupatila, naprave odgovarajući uslovi za boravak dece. Ako država želi da finansira takav vid boravka, to bi možda moglo da bude i potpuno besplatno za učenike, ali prvo mora ozbiljno da se uloži u te objekte - ističe Antić.

Kada je reč o ekskurzijama starijih učenika, on smatra da bi one morale da imaju jasnu obrazovnu svrhu, a ne da se svode samo na putovanje i zabavu.

- Važno je da bude povezano s nastavnim programom i da deca steknu znanja koja mogu da primene. Takođe, cena mora da bude prilagođena mogućnostima prosečne porodice, a ne standardu roditelja s najvećim primanjima - kaže Antić i naglašava da je reč tek o programskom planu, te da ostaje da se vidi šta će od predloženog biti realizovano i na koji način.

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