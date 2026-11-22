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Malo selo koje i nema puno stanovnika, može da se pohvali nečim drugim. U srcu krije lekoviti izvor i veliki bazen koji privlači meštane i goste iz čitave Srbije, ali i šire.

Meštani tvrde da su svi dobrog zdravlja zbog baš te lekovite vode. U selu Popšica, u okolini Svrljiga, nalazi se lekoviti izvor, a kako njegovi stanovnici kažu - najbolji je za lečenje stomaka.

Kako temperature vode se kreću od 19 do 23 stepena i svakog minuta ovde izvire 500 do 600 litara ove vode, meštani su odlučili da ovde izgrade bazen. Doduše, u jesen i zimu manje ima posetioca, zbog hladnoće, ali preko leta ume da bude puno, ovde u Popšici.

- Koristimo vodu, ona je dobra voda i za sve, i za stomak i za želudac i za sve, i topla voda, možeš da se kupaš i sve je fino. Od svuda dolaze, uvek u Popšicu dolaze. I za oči, i za ruke, kad se negde sečeš, ta voda leči sve - otkriva jedan od meštana za Prva TV.

Kako ističu meštani, njihovo selo najviše je poznato po bazenu, dok je voda najviše zdrava za oči, stomak, čak i kožne bolesti.

Na pitanje da li u selu neko boluje od tih bolesti, meštani odgovaraju odrično.

Stalna temperatura vode, bilo leto bilo zima, je 22 stepeni Celzijusa. Izvor te lekovite vode nasred bazena, dubine od pola do jedno dva metra dubine.

Veličina bazena ovde u stenama je 16 puta 16 metara, kako kažu, i ovo je pravi mali raj za ne samo meštane Popšice, nego za čitav deo ovaj, ka Svrljigu, a i ka Nišu.

Kurir/Blic/Prva