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Očekuje se pojačan saobraćaj na ulicama i prilazima većim gradovima, posebno u vreme jutarnjih i popodnevnih gužvi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima će otežavati vožnju kiša tokom celog dana, a na planinama i sneg. Tokom jačih padavina vidljivost može biti smanjena, a povremeno jak severozapadni vetar može uticati na upravljanje vozilom, posebno na otvorenim deonicama i mostovima.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Šid - dva sata, Horgoš - sat i po, Kelebija - dva sata.

Prema izveštaju zimske službe JP "Putevi Srbije" od u 5.05 časova, najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 (Đerdapska klisura), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

"Pred nama je još jedan radni ponedeljak, a sa njim i očekivano veći broj vozila na ulicama i prilazima većim gradovima, posebno u vreme jutarnjih i popodnevnih gužvi. Vozačima će dodatnu pažnju zahtevati i promena vremenskih prilika, jer će tokom celog dana kiša, a na planinama i sneg, otežavati vožnju", prenosi AMSS.

Kako se navodi, tokom jačih padavina vidljivost može biti smanjena, a povremeno jak severozapadni vetar može uticati na upravljanje vozilom, posebno na otvorenim deonicama i mostovima.