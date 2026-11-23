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Nakon dugog sušnog perioda tokom leta i rane jeseni, kiša na teritoriji Srema povremeno pada još od 10. novembra. Podaci sa terena pokazuju da su količine padavina bile znatne - samo 18. novembra u Laćarku su pale 54 litre po kvadratnom metru, u Čalmi nešto manje, dok su u Kuzminu i Šidu zabeležene čak 74 litre.

O tome koliko ovakvo vreme utiče na stanje useva i jesenje radove, za Kurir televiziju i emisiju "Redakcija" govorio je Marko Đuričić iz Poljoprivredne stručne službe, istakavši da je kiša stigla u poslednji čas za pripremu zemljišta.

- Ova kiša je bila dugo očekivana jer je neophodna za prokvašavanje i razmekšavanje zemljišta, kako bismo mogli da počnemo sa oranjem i adekvatno pripremimo njive za setvu pšenice. Poljoprivrednici koji su već ušli u njive kažu da je vlaga dosad prodrla tek u površinski sloj od 20 do 25 centimetara. Nakon ovih novih padavina, vlaga će se verovatno spustiti u dublje slojeve, što će nam omogućiti da uspešno završimo oranje - rekao je Đuričić.

01:57 NEOBIČNO VREME PRAVI HAOS POLJOPRIVREDNICIMA Pala dugo čekana kiša u Sremu, ali setva još nije gotova! Stručnjaci otkrili šta sad preti usevima Izvor: Kurir televizija

Pored vlage, trenutne vremenske prilike donose i neuobičajenu toplotu za novembar, što ubrzava rast već posejanih kultura, ali istovremeno otvara pitanje šta će biti sa njivama na koje ratari još nisu stigli da uđu.

- Dosta posejane pšenice je već niklo jer su temperature prilično visoke za ovo doba godine, odnosno za ovaj period novembra. Ti usevi se već lepo zelene i jasno se vide redovi, ali ima i parcela na kojima setva još nije završena. Videćemo kako će se situacija dalje odvijati i da li će ti radovi uopšte biti privedeni kraju ove godine - kaže Đuričić.

Stručnjaci savetuju poljoprivrednicima da u narednom periodu redovno obilaze svoje parcele i prate vremensku prognozu kako bi na vreme reagovali u skladu sa potrebama biljaka. Iako toplota trenutno pogoduje nicanju, preterano visoke temperature pred samu zimu nose i određeni rizik - ukoliko pšenica prebuja, nagli dolazak jakih mrazeva mogao bi da izazove ozbiljna oštećenja i izmrzavanje useva.

Žitarice Foto: Foto Kineska medijska grupa

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