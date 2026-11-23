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Vijetnam postaje sve popularnija destinacija za život stranaca i digitalnih nomada koji traže visok kvalitet života uz niske troškove. Koliko se tačno može dobiti za relativno malo novca, najbolje je pokazao Aleksa Petrović, mladić iz Srbije, koji je na društvenim mrežama podelio svoju svakodnevicu.

Kako navodi u videu objavljenom na društvenoj mreži Instagram, on već tri meseca živi u Vijetnamu, a na svom profilu počeo je da objavljuje snimke u kojima detaljno prikazuje svoje troškove. Najviše pažnje privukao je video u kom je sabrao koliko ga koštaju smeštaj, prevoz, obroci i zabava tokom jednog uobičajenog dana i kako živi "kao apsolutni kralj".

Dan je započeo iz moderno uređenog stana koji se nalazi tik uz plažu, a za čije iznajmljivanje izdvaja svega 13,5 evra dnevno. Ni ostale svakodnevne potrebe ne predstavljaju veliki udar na džep.

Foto: Printscreen/Instagram/ akii_koko

Evo kako izgledaju Aleksini dnevni troškovi:

Iznajmljivanje skutera i gorivo: 1,9 evra

Doručak i kafa: 2,2 evra

Smuti od manga: 1 evro

Ulaz na plažu: Besplatno

Pivo na plaži: 1 do 3 evra

Grickalice: 1 evro

Večera sa pićem: 3 evra

Sat vremena bilijara: 3,5 evra

Sat vremena streličarstva: 3,5 evra

"Za ovaj novac si apsolutni kralj"

Kada se sve sabere, Aleksa je za smeštaj, prevoz, obroke, piće na plaži i večernje aktivnosti potrošio oko 30 evra. Uz objavljeni snimak, kratko je poručio: "Za taj novac u Vijetnamu si apsolutni kralj".

Hoi An, Vijetnam Foto: Shutterstock

Iako se stvarni troškovi mogu razlikovati u zavisnosti od lokacije i ličnih navika, njegov primer jasno pokazuje koliko povoljno može izgledati svakodnevica uz pažljiv odabir usluga i aktivnosti, budući da je u ovaj iznos uključeno apsolutno sve.

Najjeftinija zemlja za život u 2025. godini

Da Aleksin primer nije izuzetak, potvrđuje i podatak da je Vijetnam proglašen najjeftinijom zemljom za život iseljenika u 2025. godini, prenosi Dnevno. Istraživanje koje je upoređivalo troškove zdravstvene zaštite, prevoza, stanovanja, hrane i režija u različitim državama, pokazalo je da Vijetnam pruža mnogo za relativno malo novca. Ukupni troškovi života su čak 59 odsto niži nego u Velikoj Britaniji.

Prema dostupnim podacima, jednosoban stan se može iznajmiti već za 361 dolar (oko 310 evra) mesečno, dok je za trosoban stan u proseku potrebno 801 dolar (oko 690 evra). Kao jedna od najpovoljnijih lokacija posebno se izdvaja Da Nang, obalski grad poznat po lepim plažama i živom noćnom životu.