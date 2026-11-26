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Srpski agrar nalazi se na prekretnici, dok domaći proizvođači upozoravaju da su niske otkupne cene, skupa đubriva, suše i kašnjenje drugog dela subvencija doveli u pitanje opstanak čak i gazdinstava sa 20 ili 30 hektara, Srbija je izgubila prehrambeni suverenitet i za uvoz mesa potrošila 1,7 milijardi evra. Uz to, samo od početka 2026. godine zbog afričke kuge svinja stradalo je oko 36.000 grla, što uz gubitke iz 2023. godine prelazi cifru od 100.000 svinja.

O tome gde je sistem zakazao, zašto se sela prazne i šta moraju biti prvi koraci nove vlade, u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili su prof. dr Miladin Ševarlić i akademik prof. dr Cvijan Mekić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ugašeno 600.000 farmi, a 1,7 milijardi evra otišlo na uvoz mesa

Odgovarajući na pitanje šta je trenutno najveći finansijski udar na gazdinstva i da li je reč o skupom repromaterijalu, niskom otkupu ili kašnjenju podsticaja, akademik Mekić ističe da koreni krize sežu daleko dublje od aktuelne sezone.

- Ovo je decenijski problem, nije od juče. Prethodna strategija razvoja poljoprivrede, za period od 2014. do 2024. godine, bila je potpuno promašena. Predviđala je godišnji rast poljoprivredne proizvodnje od oko 9,1 odsto, odnosno 6,1 odsto u lošim godinama, ali se u praksi sve odvijalo veoma sporo i bez očekivanih rezultata. Tu strategiju pisalo je 240 ljudi i za to su, prema nekim informacijama, dobili 8,3 miliona evra. Po mom mišljenju, oni bi danas trebalo da odgovaraju zašto taj dokument nije dao rezultate tokom celog perioda primene.

Posledice ovakvog dokumenta bile su pogubne po domaću proizvodnju, pa Mekić ukazuje na dramatičan pad broja gazdinstava i odsustvo regionalnog planiranja.

- Srbija je izgubila prehrambeni suverenitet u pojedinim granama, naročito u stočarstvu i semenarstvu. Sve je to dovelo do toga da se u poslednjih deset godina ugasi oko 600.000 farmi, dok je broj poljoprivrednih gazdinstava smanjen za 13 do 14 odsto. Uz to, veliki problem je i neravnomerni regionalni razvoj. Potreban nam je ozbiljan plan koji će uvažiti komparativne prednosti svakog regiona - da se tačno zna gde i šta treba proizvoditi, i da to ne ostane samo na obećanjima, već da se zaista i realizuje.

06:14 SRPSKO SELO UMIRE, A MILIJARDE DAJEMO STRANCIMA ZA MESO! Šok podaci profesora Ševarlića i akademika Mekića za Kurir TV: Evo šta hitno mora da se menja Izvor: Kurir televizija

Dodatni problem, kako objašnjava, nastao je jer je država ušla u period bez jasnog krovnog dokumenta i oslonila se na kratkoročna rešenja.

- Bili smo gotovo jedina zemlja u Evropi koja je imala strateški vakuum - od 1. januara 2025. do avgusta 2026. godine nismo imali usvojenu strategiju, već su se problemi rešavali ad hok, kroz oko 34 nove uredbe za dve godine. Uredbama se ne rešavaju sistemski problemi; potreban je dugoročan i planski pristup.

Sve to zajedno dovelo je do toga da domaće tržište postane zavisno od uvoza u osnovnim životnim namirnicama, upozorava on.

- Upravo zbog takvog odnosa danas nemamo prehrambeni suverenitet u ključnim proizvodima poput mleka i mesa. Dovoljno je reći da smo u poslednjih 20 godina, otkako smo samostalna država, za uvoz mesa dali 1,70 milijardi evra, od čega samo za svinjsko meso 1,18 milijardi evra. To najbolje pokazuje koliko je situacija kritična. Ova nova strategija jeste dobro pobrojala ciljeve i mnogo obećava, ali neće dati rezultate ukoliko se svi ovi problemi sada detaljno i planski ne razrade.

Selo je svedeno na statističku grešku, a mladi odlaze

Sa druge strane, profesor Ševarlić smatra da nevolje srpskog poljoprivrednika počinju još od načina na koji država i društvo tretiraju samo selo i ljude koji na njemu žive.

- Pre svega, treba da definišemo pojam seljaka. To je jedno od najčasnijih zanimanja na svetu. Drugo, žalosno je to što smo zvanično ukinuli kategoriju seoskih naselja. Danas se na selo uglavnom sele oni koji u gradovima ne mogu da reše stambeno pitanje, pa odlaze u prigradska ruralna područja gde ipak postoje asfalt, struja, voda, internet, a ponegde i kanalizacija i gas.

Međutim, ostatak zemlje nema ni približno takve uslove za život, što direktno prazni ruralne krajeve, dodaje profesor.

- Najveći deo naših sela te osnovne uslove nema. Zato predlažem novoj vladi da razmisli o proporcionalnom ulaganju u ruralnu infrastrukturu.Ipak, naš najveći problem je demografski. Upravo zbog nepovoljnog ekonomskog položaja poljoprivrede, mlađe, vitalno i radno sposobno stanovništvo napustilo je sela i otišlo u gradove ili u inostranstvo - poručio je Ševarlić.

Foto: Marko Karović

Novac za navodnjavanje u celoj centralnoj Srbiji vredi kao 20 metara autoputa

Govoreći o tome gde je završilo 8,3 miliona evra utrošenih na prethodnu strategiju i zašto takvi dokumenti ostaju mrtvo slovo na papiru, Ševarlić objašnjava da problem nije u samom pisanju, već u budžetu koji ne prati napisane ciljeve.

- Ta suma nije otišla samo na pisanje strategije. Najmanji deo tog novca izdvojen je za autorske honorare, a najveći za organizaciju skupova i rasprava radi razmene mišljenja sa stručnjacima širom zemlje. Učestvovao sam u izradi četiri nacionalne strategije, a jednom sam bio i rukovodilac međunarodnog tima za izradu strategije razvoja zemljoradničkog zadrugarstva Srbije, u kojem je radilo osam naših i šest stranih eksperata. Moj osnovni stav u vezi sa strategijama jeste da su to uglavnom predizborni dokumenti koji služe za mahanje u javnosti, jer ih ne prate odgovarajuća finansijska sredstva za realizaciju.

Kao najilustrativniji primer apsurdnog trošenja i nedovoljnog izdvajanja novca, Ševarlić navodi ovogodišnji konkurs za bunare i sisteme za navodnjavanje.

- Navešću vam samo jedan primer iz ove godine. Agrarnim budžetom predviđeno je 29,5 miliona dinara za bušenje bunara, pri čemu je samo bušenje konkursom odvojeno od zacevljivanja. Ne znam ko će normalan da buši bunar, a da ga odmah po završetku radova ne zacevi kako se bušotina ne bi urušila. Pravnici kažu da konkurs tako mora da izgleda, ali ne mogu pravnici da odlučuju mimo struke. Drugi deo konkursa odnosi se na 30 miliona dinara za opremu za navodnjavanje. Za bušenje je predviđeno maksimalno 500.000 dinara po bušotini, bez obzira na njenu dubinu, a za navodnjavanje do dva miliona dinara. To u praksi znači da će podsticaje za bušenje bunara dobiti svega 59, a za opremu za navodnjavanje tek 20 poljoprivrednika.

Prof. dr Miladin Ševarlić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Foto: Kurir Televizija

Koliko je taj iznos simboličan u poređenju sa infrastrukturnim projektima i klimatskim izazovima, profesor slikovito pokazuje kroz poređenje sa izgradnjom Moravskog koridora.

- U prvih šest godina treće decenije 21. veka imali smo čak četiri sušne godine, zar nam to nije dovoljna opomena? Kada saberete tih 59,5 miliona dinara i pretvorite ih u evre, znate li koliko je to u odnosu na jedan kilometar Moravskog koridora, čija je cena procenjena na 25 miliona evra po kilometru? Svega 20 metara! Dakle, za ceo sistem bušenja bunara i navodnjavanja u centralnoj Srbiji izdvojeno je onoliko novca koliko košta 20 dužnih metara autoputa. Da ne govorim o tome da u centralnoj Srbiji nismo sproveli komasaciju - parcele su toliko usitnjene da savremena mehanizacija u njih ne može da uđe, a poljski putevi nisu regulisani pa ne može da prođe ni kombajn sa hederom.

Izlaz iz ovakvog stanja ipak postoji, smatra on, ukoliko se država okrene razvoju lokalnih centara umesto stihijskog gašenja sela:

- Sela smo, dakle, uništili, ali jedina šansa za oporavak jeste da primenimo proverene modele, poput slovenačkog - da formiramo nove opštine ili centre u ruralnim područjima i da u narednih pet godina od centra te opštine do centara svih pripadajućih sela izgradimo asfaltirane puteve, a zatim nastavimo u drugoj etapi. Neka nadležni za puteve iznesu podatke koliko je zaista urađeno, pa ćete videti pravo stanje. Ne možemo oživeti svako selo, ali možemo oživeti centre ruralnog razvoja.

Propusti na terenu koštali nas preko 100.000 svinja

Jedan od najtežih udaraca stočarstvu zadala je afrička kuga svinja, a akademik Mekić ocenjuje da su se razmere štete mogle izbeći da se reagovalo na vreme.

- Tokom ove 2026. godine zbog pojave afričke kuge svinja eutanazirano je ili uginulo oko 36.000 grla. To je ogroman broj, naročito kada se doda onome iz 2023. godine, kada je stradalo ili ubijeno oko 80.000 svinja - dakle, ukupno više od 100.000 grla. Po mom mišljenju, kada se bolest ove godine prvi put pojavila u Kolubarskom okrugu, nije se reagovalo blagovremeno i na pravi način. To područje je moralo odmah da se zatvori, uz postavljanje dezobarijera na ulazima i izlazima i primenu svih mera koje veterinarska struka nalaže. Smatram da to nije urađeno kako treba, pa se zaraza postepeno širila.

Prema njegovim rečima, ključni problem ležao je u nepoštovanju osnovnih pravila zaštite na samim gazdinstvima.

- Dakle, izostala je adekvatna primena svih propisanih veterinarskih i biosigurnosnih mera: od dezobarijera do zabrane ulaska stranih lica u obore i štale, ali i obaveze samog domaćina da prilikom ulaska kod životinja koristi posebnu zaštitnu opremu. Upravo su te biosigurnosne mere bile ključni propust.

Foto: Živomir Milenković

Zakon o GMO i "žive rezerve" kao brana od nekontrolisanog uvoza

Govoreći o tome kako zaštititi domaće stočare od jeftinog uvoza i nelojalne konkurencije, profesor Ševarlić podseća da Srbija već ima zakonski mehanizam koji ne koristi:

- Problem otkupne cene povezan je i sa deviznim kursom. Tolikog uvoza zamrznutog mesa, mleka u prahu i sličnih proizvoda ne bi bilo kada bismo primenili dve mere. Prva je da zabranimo uvoz proizvoda dobijenih od životinja koje su hranjene genetski modifikovanom hranom (GMO) - jer mi taj zakon već imamo još od 2009. godine. To je takozvana necarinska barijera i tu niko ništa ne može da nam zabrani. Siguran sam da bi primenom te mere 80 odsto uvoza zamrznutog mesa i mleka u prahu bilo stopirano odjednom, što bi odmah oslobodilo prostor i povećalo tržište za naše domaće proizvode.

Pored kontrole granica, on predlaže i napuštanje klasičnog modela novčanih subvencija u stočarstvu i povratak sistemu koji je nekada uspešno funkcionisao.

- Drugo, treba razmisliti i o drugačijim modelima podsticaja. Podsticaje po hektaru razumem, ali setimo se modela koji smo, još dok sam bio asistent, radili kao program rezervi mesa u živoj stoci za tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju. To je veoma interesantan sistem: birali smo gazdinstva koja imaju odgovarajuće demografske, proizvodne i ekonomske uslove. Suština nije bila u isplati novčanih subvencija, već u tome da poljoprivrednicima damo, na primer, po 10 steonih junica kako bi bili ekonomski održivi, po 10 suprasnih krmača ili određeni broj ovaca.

Foto: Youtube Printscreen

Takav aranžman bi, objašnjava Ševarlić, doneo višestruku korist i farmerima i državi, koja više ne bi morala da plaća skladištenje zamrznutog mesa:

- Poljoprivrednici koji prihvate taj program ne bi morali da otplate ni dinar za ta grla, ali bi imali obavezu da državi isporučuju ugovoreni procenat stoke i da u svakom trenutku, kada dođe kontrola, na gazdinstvu imaju propisani minimalni broj grla, bez obzira na kategoriju. Na taj način država ne plaća skupe hladnjače, nema potrebe za gomilanjem zamrznutog mesa, a uvek ima živu rezervu koju može da povuče i njome stabilizuje tržište kada zatreba.

Potrošači godinama jeli palmino ulje umesto sira, dok mlekari rade s gubitkom

Na problem uvoza nadovezao se i akademik Mekić, ukazujući na situaciju u mlekarstvu gde su građani dugo kupovali proizvode koji sa mlekom nisu imali gotovo nikakve veze.

- Imali smo veoma dug period obmanjivanja potrošača u supermarketima, jer su kod nas uvožene ogromne količine mleka u prahu i, naročito, sireva koji zapravo nisu bili napravljeni od mleka, već od biljnih masnoća, pre svega palminog ulja. Onda se ministarstvo u jednom trenutku trglo i reklo: 'Stanite, ljudi, da vidimo šta naš narod jede', pa je donet pravilnik o deklarisanju. To je izazvalo ogromnu zabunu kod građana, koji su se s pravom pitali šta su zapravo do tada jeli.

Posebno zabrinjava to što se za ovu praksu znalo, ali je izostala pravovremena reakcija inspekcijskih službi, dodaje on.

- To je veliki problem, a ni danas nemamo dovoljno inspektora svih profila - pre svega veterinarskih i poljoprivrednih, da ne ulazimo sada u trgovinsku inspekciju. Sve vreme se znalo da se to radi, ali se ćutalo i javnost nije dobijala informacije. Tek kada je ta tema pokrenuta, narod se zapitao šta je godinama kupovao i kako je moguće da sir bude toliko jeftin - istakao je Mekić.

Foto: Shutterstock

Jeftine zamene direktno su srušile otkupnu cenu domaćeg sirovog mleka i ugrozile opstanak farmera, objašnjava Mekić.

- Upravo zbog toga što su ti takozvani sirevi na bazi biljnih masti i palminog ulja bili znatno jeftiniji i predstavljali nelojalnu konkurenciju, pojedine mlekare i trgovci uvezli su njihove ogromne količine i preplavili tržište. Time su direktno obarali otkupnu cenu našim domaćim proizvođačima, koji već duži period proizvode mleko ispod cene koštanja.

Zato stočari, kako naglašava, ne traže milostinju iz budžeta, već fer tržišnu cenu od koje mogu da žive.

- Našim stočarima nisu presudne ni subvencije, ni premija od 19 dinara po litru predatog mleka - oni traže realnu otkupnu cenu kojom mogu da pokriju troškove proizvodnje i ostvare zaradu. Tu je naš najveći problem: subvencije nekima delimično pomognu, ali dobrom delu gazdinstava ne mogu da pokriju gubitke kada je otkupna cena od 30 do 50 dinara po litru. Naravno, paralelno treba raditi i na podizanju kvaliteta otkupljenog mleka, o čemu ćemo verovatno govoriti i u nastavku emisije - objasnio je Mekić.

Strani lanci diktiraju tržište, a realni javni dug prelazi 120 odsto BDP-a

Na kraju razgovora, govoreći o prvim koracima koje treba preduzeti, profesor Ševarlić ukazuje na monetarnu politiku i činjenicu da su domaći proizvođači izgubili prostor na rafovima u sopstvenoj zemlji.

- Od 2003. zaključno sa 2024. godinom, cene u dinarima su u proseku rasle sedam odsto brže nego što se menjao kurs evra. Zbog toga danas imamo ogroman disparitet kupovne moći u dinarima i u evrima - u evrima se roba kupuje u inostranstvu, a u dinarima se prodaje na našem tržištu. I ko na tome zarađuje? Zarađuju uvoznici, prerađivači i trgovci. Mi smo naše maloprodajno tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda prepustili inostranim kompanijama. One ovde nisu došle da bi plasirale naše domaće proizvode, već svoje tržišne viškove. Preko 80 do 90 odsto trgovine na malo drže strani trgovinski lanci.

Uz to, Ševarlić iznosi i računicu o stvarnoj zaduženosti zemlje, upozoravajući da najveći deo domaćeg BDP-a zapravo stvaraju strane firme koje neće vraćati državne dugove.

- Srbija svoje dugove može da otplaćuje samo iz onih preostalih 36 odsto domaćeg BDP-a. Kada se javni dug od 40 milijardi evra uporedi sa tih 36 odsto domaćeg udela, zaduženost nije četrdesetak procenata BDP-a, kako tvrdi ministar Siniša Mali, već preko 120 odsto, tačnije 121,62 odsto, ako se ne varam. Da li neko uopšte razmišlja o tome?

Sa druge strane, akademik Mekić zaključuje da nova vlada mora da postavi poljoprivredu kao suštinski prioritet, ali i da građani moraju biti svesni da rezultati ne mogu doći preko noći.

- Prvi koraci nove vlade, sada kada znamo koja je politička opcija pobedila na izborima i ko će činiti vlast - moraju biti usmereni ka tome da poljoprivreda konačno postane istinska strateška grana naše zemlje, kao što je i deklarativno definisano. U okviru toga, neophodno je da hitno modernizujemo agrar u svim segmentima, uz punu primenu struke i nauke.

Akademik prof. dr Cvijan Mekić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Foto: Kurir Televizija

Koliki prostor za napredak postoji i zašto je potrebno strpljenje, Mekić ilustruje poređenjem sa najrazvijenijim poljoprivrednim zemljama Evrope.

- Mi trenutno ostvarujemo oko 1.800 evra prihoda po hektaru, dok zemlje poput Holandije ili Danske ostvaruju od 25.000 do 40.000 evra po hektaru, zahvaljujući brzom obrtu kapitala i savremenoj proizvodnji. To je ogroman posao i zato sam više puta ponovio da ne treba očekivati da će se problemi u agraru rešiti za prvih 100 dana rada vlade. Reč je o dugoročnom procesu, tek ukoliko krenemo tim putem, moći ćemo u dogledno vreme, za nekoliko godina, da vidimo pune efekte strategije i statusa poljoprivrede kao strateške grane.

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