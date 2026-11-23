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Farmaceutska kompanija Galenika obezbedila je donaciju u vrednosti od deset hiljada evra, u dinarskoj protivvrednosti, Opštoj bolnici Kruševac, sa ciljem podrške unapređenju prevencije, dijagnostike i lečenja raka dojke u toj ustanovi. Donacija je realizovana u okviru Galenikine društveno odgovorne kampanje „Pantenol Roze oktobar“, koja već sedam godina povezuje podizanje svesti o važnosti brige o zdravlju žena sa konkretnom podrškom zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Galenika svake godine donira sredstva onkološkim zdravstvenim ustanovama i ulaže napore u edukativnu inicijativu o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Ovogodišnja kampanja nosi poruku „Neguješ ono što vidiš. Pregledaj i ono što ne vidiš.“, podsećajući da pažnju koju svakodnevno posvećujemo sebi treba usmeriti i na ono što ne možemo da vidimo na prvi pogled.

I ovogodišnja donacija rezultat je oktobarske kampanje tokom koje je Galenika izdvajala sredstva od prodaje proizvoda iz svog Pantenol portfolija proizvoda, potvrđujući da zajedničkim angažovanjem kompanija i građana podizanje svesti o važnim zdravstvenim temama može da preraste u konkretnu pomoć.

„Odgovornost farmaceutske kompanije ne završava se razvojem i dostupnošću kvalitetnih proizvoda. Ona podrazumeva i aktivan doprinos zajednici, posebno kada je reč o temama koje direktno utiču na zdravlje i kvalitet života ljudi. Zato nam je važno da kroz Pantenol Roze oktobar ne ostanemo samo na poruci o značaju prevencije, već da obezbedimo i konkretnu podršku ustanovama koje svakodnevno vode brigu o pacijentima. Donacija od deset hiljada evra Opštoj bolnici Kruševac predstavlja upravo takav doprinos i deo naše šire svrhe kontinuirane podrške i odgovornosti“, izjavio je Nenad Burazor, izvršni direktor za prodaju i marketing u kompaniji Galenika.

Opšta bolnica Kruševac predstavlja ključni zdravstveni centar u Rasinskom okrugu koji onkološkim pacijentima pruža neophodnu dijagnostiku, specijalističke preglede i hemoterapiju bliže mestu stanovanja, čime se značajno olakšava proces lečenja i smanjuje potreba za odlazak u udaljene tercijarne medicinske centre.

Dr Dalibor Stajković, v.d. direktora Opšte bolnice Kruševac, istakao je: „Srbija je, po smrtnosti od raka dojke, među zemljama sa najnepovoljnijim rezultatima. Koristim još jednu priliku da apelujem na žene da redovno obavljaju preglede, jer je rana dijagnostika od ključnog značaja za tok i uspeh lečenja. Podrška Galenike i njene kampanje veoma je važna, zbog podizanja svesti s jedne strane, ali i zbog doprinosa stvaranju boljih uslova za lečenje pacijenata. Ova donacija je ilustracija društvene odgovornosti i značajan vid podrške našim naporima da unapredimo zdravstvenu zaštitu žena. Zahvalni smo Galenici što je prepoznala potrebe naše ustanove i odlučila da podrži naš rad.“

Rak dojke predstavlja veliki zdravstveni izazov, a pravovremena dijagnostika i dostupnost odgovarajućeg lečenja od izuzetnog su značaja. Kampanja „Pantenol Roze oktobar“ realizuje se sedmu godinu zaredom, sa ciljem da podstakne žene na brigu o sopstvenom zdravlju i redovne preventivne preglede. Za sedam godina, kroz ovu inicijativu zdravstvenim ustanovama i organizacijama koje pružaju podršku ženama obolelim od raka dojke, donirano je sada više od sedamdeset hiljada evra.

Galenika će nastaviti da podržava inicijative koje povezuju edukaciju, prevenciju i konkretnu pomoć zajednici, potvrđujući svoje dugoročno opredeljenje da doprinosi unapređenju zdravlja i kvaliteta života. Farmaceutska kompanija Galenikaosnovana je 1945. godine. Krajem 2017. godine, postala je deo Grupe EMS najveće farmaceutske kompanije u Brazilu i jedne od najvećih farmaceutskih kompanija u celoj Latinskoj Americi. Uz portofolio od preko 360proizvoda, Galenika proizvodi generičke lekove, dijetetske suplemente, kozmetičke proizvode, medicinska sredstva i predmete opšte upotrebe. Strategija Grupe jeste razvoj Galenike kao moderne i fleksibilne kompanije, fokusirane na istraživanja i razvoj, koja konstantno radi na unapređenju svojih proizvoda za unapređenje zdravlja i kvaliteta života, na zadovoljstvo korisnika.