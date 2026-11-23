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Vlasnici modernih automobila sve češće se suočavaju sa rizikom od krađe pomoću posebnih uređaja koji lopovima omogućavaju da otključaju vozilo i pokrenu motor, čak i kada nemaju ključ kod sebe. Međutim, postoji jednostavan način da se ova vrsta krađe spreči, a za njega je potrebna stvar koju gotovo svako ima u kuhinji - aluminijumska folija.

Iako na prvi pogled zvuči neobično, umotavanje ključa od automobila u nekoliko slojeva folije ima tehničko objašnjenje. Ova metoda zasniva se na principu poznatom kao Faradejev kavez, odnosno metalnoj zaštiti koja blokira elektromagnetna polja i radio-signale.

Zašto je važno zaštititi ključ od automobila?

Savremeni automobili često imaju takozvani "keyless" sistem, koji omogućava otključavanje vrata i pokretanje motora bez ubacivanja ključa u bravu. Dovoljno je da se ključ nalazi u blizini vozila, koje automatski prepoznaje njegov signal.

Upravo tu mogućnost lopovi mogu da iskoriste. Razvili su metodu krađe poznatu kao "relay attack", tokom koje pomoću posebnih uređaja hvataju i pojačavaju signal koji emituje ključ, a zatim ga prenose do automobila.

Savremene krađe automobila pomoću dijagnostičkih uređaja Foto: Shutterstock

To znači da ključ ne mora da bude neposredno pored vozila da bi lopovi uspeli da ga otključaju. Ukoliko se, na primer, nalazi na stolu u blizini ulaznih vrata kuće, uređaji mogu da uhvate njegov signal, prenesu ga do automobila i navedu vozilo da "pomisli" da se ključ nalazi u njegovoj neposrednoj blizini.

Na taj način moguće je otključati automobil, pa čak i pokrenuti motor, bez fizičkog pristupa ključu.

Kako aluminijumska folija može da spreči krađu?

Rešenje se krije u svojstvima metala. Kada se predmet potpuno obavije metalom, stvara se zaštita poznata kao Faradejev kavez, koja blokira elektromagnetna polja i radio-talase.

Budući da je aluminijum metal, folija može da posluži kao barijera koja sprečava da signal ključa dopre do spoljašnje sredine i da ga uređaji koje koriste lopovi uhvate i prenesu do automobila.

Da bi metoda bila efikasna, ključ mora biti potpuno obavijen sa nekoliko slojeva folije, bez otkrivenih delova. Nije dovoljno samo položiti ga na komad folije, već mora biti u potpunosti okružen metalom.

Ovakva zaštita posebno se preporučuje tokom noći ili kada automobil duže stoji parkiran. Pre korišćenja vozila, ključ je potrebno izvaditi iz folije kako bi njegov signal ponovo bio dostupan.