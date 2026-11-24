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U Srbiji danas ujutru hladno sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u Banatu, na istoku i jugoistoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, u Borskom okrugu i sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju, a tokom noći i u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 5 do 9 stepeni Celzijusovih, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U sredu (25.11.) jutro još hladnije – minimalne temperature od -8 do -1, a tokom dana se očekuje porast temperature uz postepeno naoblačenje, koje će posle podne i uveče usloviti kišu, prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim u ostalim krajevima. Na istoku Srbije se uveče i u toku noći očekuju mešovite padavine - kiša uz poledicu (u brdsko-planinskim predelima okrenutim Pomoravlju), dok će istočnije od Homoljskih i Kučajskih planinapadati sneg i u nižim predelima uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača - najavio je RHMZ i dodao:

- U košavskom području počeće da duva jak, a u Banatu i olujni jugoistočni vetar, koji će oslabiti u četvrtak uveče (26.11.). U četvrtak i petak (26 - 27.11.) ponovo će padati kiša povremeno, dok se za vikend (28 – 29.11.) očekuje pad temperature i prelazak kiše u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Početkom naredne sedmice (30.11. i 01.12.) suvo.

sneg na Kopaoniku Foto: screenshot Infokop

Ivan Ristić najavio sneg

- Ciklon iz Jonskog i Egejskog mora, ali i hladan vazduh sa severa i istoka Evrope donose sneg u Srbiju u subotu 28. novembra, prema današnjoj prognozi snežni pokrivač će se formirati južnije od Save i Dunava. Ušli smo u osetno hladniji period i decembarsko-januarske temperature i tipove vremena - napisao je Ristić na svom Fejsbuk profilu i dodao da se slabe snežne padavine očekuju i u Beogradu.

Ivan Ristić Foto: Shutterstock, Kurir Televizija, graja/Shutterstock

Vremenska prognoza za decembar

RHMZ je, inače, najavio da nas čeka topao i prosečno kišan decembar.

- U većem delu Srbije se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do 3°S iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 2 do 5 stepeni u nižim krajevima, a na planinama od -2 do 1 stepen. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od 5 do 9 u nižim predelima, u planinskim predelima od 1 do 4, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od -1 do 3, a na planinama od -4 do -2 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

- Očekuje se broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni u intervalu od 12 do 18 u nižim delovima Srbije, a u brdsko-planinskim krajevima do 25. Prognozira se broj ledenih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni do 2 u nižim predelima, a na planinama do 10 dana. Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u nižim predelima u intervalu od 45 do 70 mm, a na planinama do 90 mm. Očekuje se u decembru broj dana sa padavinama u nižim predelima u intervalu od 11 do 16 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 19 dana.

Foto: Dado Đilas, Marko Karović, Shutterstock

Šta nas čeka u januaru?

Ivan Ristić je prošle nedelje na Kurir televiziji govoreći o predstojećoj zimi naveo da meteorološki modeli za sada ne ukazuju na to da će ona biti izuzetno hladna, ali da se povremeno očekuju snežne padavine. Najhladniji period, prema njegovim procenama, biće januar, posebno vreme od Božića do Svetog Jovana.

02:01 TEMPERATURA PADA NA 11 STEPENI, A ONDA SLEDI JOŠ VEĆI PREOKRET! Ristić za Kurir TV najavio kakvo nas vreme čeka u decembru - Evo kada sneg stiže u Beograd Izvor: Kurir televizija