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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski uručila je ugovore roditeljima negovateljima na drugom kolektivnom uručenju, ističući da je do sada ukupno 590 roditelja širom Srbije ostvarilo pravo na ovaj status.

Potpisivanjem ugovora roditelji ostvaruju pravo na mesečnu novčanu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa, obezbeđeno zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i priznavanje radnog staža.

Milica Đurđević Stamenkovski roditelji negovatelji Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Usvajanjem ovog zakona ove porodice više nisu same. Sistem ih je konačno video i prepoznao. Znam da mnogima od vas nije bilo lako ni da organizuju nekoliko sati slobodnog vremena kako biste danas došli u Beograd, jer ste čitav svoj život podredili brizi o svojoj deci. Ovaj zakon je potvrda da društvo vidi i prepoznaje vašu žrtvu“, poručila je ministarka.

Đurđević Stamenkovski naglasila je da ovaj zakon nije zasluga pojedinca ili bilo koje vlade, već rezultat dugogodišnje borbe roditelja da njihova uloga, odgovornost i svakodnevna požrtvovanost dobiju zasluženo priznanje i institucionalnu podršku.

„Ovaj zakon je vaš zakon. On ne pripada nijednom ministru, nijednoj Vladi. Znam da biste sve naknade ovog sveta dali da vaša deca budu zdrava, ali danas treba da budete ponosni jer je vaša borba donela rezultat“, istakla je ministarka.

1/14 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski uručila ugovore roditeljima negovateljima Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je podsetila da će roditeljima koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju uručenju ugovori biti dostavljeni posredstvom nadležnih centara za socijalni rad. Naglasila je i da se pravo priznaje od dana ispunjavanja zakonom propisanih uslova, što podrazumeva i retroaktivnu isplatu pripadajućih naknada.

Ministarka je najavila da će u narednih sedam dana posebno pratiti dinamiku obrade zahteva u centrima za socijalni rad, uz jasnu poruku da neopravdana odlaganja i opstrukcije neće biti tolerisani. Istovremeno, istakla je da se intenzivno radi na rešavanju statusa roditelja koji brinu o svojoj punoletnoj deci.

Podsetila je i da je roditeljima omogućeno elektronsko podnošenje prijava, kao i podrška kontakt centra, te da nisu u obavezi da samostalno prikupljaju potrebnu dokumentaciju. Najavila je i inicijativu za izmene Zakona o socijalnoj zaštiti, sa ciljem daljeg unapređenja prava roditelja negovatelja i njihove dece.