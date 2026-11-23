Sutra slavimo Mratindan: Veruje se da ovaj dan otkriva kakva nas zima čeka, ove obićaje valja ispoštovati
- Sutra se slavi Mratindan, praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, koji je u crkvenom kalendaru označen kao crno slovo i zavetni dan za bolesne od očiju.
- U narodu se veruje da 'Sveti Mrata, sneg za vrata' najavljuje početak zime, pa se tog dana poštuju običaji vezani za stoku, kuću i ručne radove.
- Za praznik su vezani i molitva za zdravlje vida, kao i priprema slavske trpeze za porodice kojima je Sveti Stefan Dečanski krsna slava.
Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Svetog kralja Stefana Dečanskog, odnosno Mratindan. Sa Svetim Savom i knezom Lazarom, Sveti Stefan čini trojstvo najmudrijih, najpožrtvovanijih i najblagorodnijih ličnosti i svetitelja koje je dao srpski narod. Zavetni je dan za sve one koji boluju od očnih bolesti.
U narodu postoji izreka: ”Sveti Mrata, sneg za vrata” kojom je označen početak zimskog, hladnog i snežnog perioda godine.
Sin kralja Milutina i otac cara Dušana je po naređenju oca bio oslepljen. Pri oslepljenju, legenda kaže, javio mu se Sveti Nikola u hramu na Ovčem polju i pokazao mu njegove oči rekavši: “Stefane, ne boj se, evo tvojih očiju na mome dlanu, u svoje vreme ja ću tih ih vratiti”.
Pet godina je proveo u Carigradu kao zatočenik u manastiru Svedržitelja, a svojom mudrošću, podvigom, krotošću, blagočešćem, tpeljivošću i blagodušnoću Stefan je pridobio ne samo sve monahe nego i ceo Carigrad.
Nakon pet godina ponovo mu se javio Sveti Nikola rekavši mu: “Došao sam da ispunim svoje obećanje”. Nakon toga, legenda kaže, Stefan je progledao i u čast ovog svetitelja podigao hram Dečanski, jedno od divnih dela vizantijske umetnosti i jedan od najznamenitijih spomenika negdašnjeg srpskog blagočešća.
Sveti kralj Stefan sa Svetim Savom i Svetim knezom Lazarom čini trijadu “svetosti, blagorodstva i samopožrtvovanja” koje je narod srpski dao. Kao mučenik proživeo je svoj zemni vek i kao mučenik skončao 1336. godine primivši venac besmrtne slave od Svedržitelja, kome je verno služio.
Dan Svetog mučenika Stefana Dečanskog crno je slovo u kalendaru srpske pravoslavne crkve. Zavetni je dan za sve one koji boluju od očnih bolesti. U narodu postoji izreka ”Sveti Mrata, sneg za vrata” kojom je označen početak zimskog, hladnog i snežnog perioda godine.
U narodu, naročito istočnoj Srbiji, postoje interesantni običaji povezani s ovim praznikom, koji, kako tvrde etnolozi, potiču iz paganskih vremena. Po jednom, na Mratindan su Stari Sloveni slavili kult vuka koji je istovremeno moćan protivnik i zaštitnik od demona.
Običaji i verovanja uoči Mratindana
Zatvaranje i obezbeđivanje stoke: U seoskim sredinama se uoči praznika stoka obavezno zatvara u torove i štale, jer se prema narodnom verovanju na sam Mratindan ona uopšte ne izvodi napolje. Veruje se da Sveti Mrata tada saziva vukove i određuje im gde i koliko stoke smeju da napadnu tokom zime.
Zabrana davanja iz kuće: Već od večeri uoči praznika pazi se da se ništa ne pozajmljuje niti iznosi iz doma (novac, hrana, predmeti), kako iz kuće ne bi „otišli“ sreća i napredak.
Odlaganje ručnih radova i alata: Žene prekidaju sa predenjem vune, šivenjem, pletenjem i pranjem veša, dok krojači, obućari i zanatlije koji rade sa oštrim predmetima (iglama, makazama, noževima) odlažu svoj alat.
Priprema za krsnu slavu: Za porodice koje Svetog Stefana Dečanskog (Mratindan) slave kao krsnu slavu, veče pred praznik je posvećeno pripremi slavske trpeze, žita i slavskog kolača, kao i okupljanju ukućana u miru.
Molitva za zdravlje očiju: Pošto se Sveti Stefan Dečanski poštuje kao zaštitnik slepih i slabovidih (jer mu je Sveti Nikola po predanju vratio vid), vernici uoči praznika i na sam dan upućuju molitve za zdravlje vida.
Kurir.rs/ Espreso