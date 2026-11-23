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Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Svetog kralja Stefana Dečanskog, odnosno Mratindan. Sa Svetim Savom i knezom Lazarom, Sveti Stefan čini trojstvo najmudrijih, najpožrtvovanijih i najblagorodnijih ličnosti i svetitelja koje je dao srpski narod. Zavetni je dan za sve one koji boluju od očnih bolesti.

U narodu postoji izreka: ”Sveti Mrata, sneg za vrata” kojom je označen početak zimskog, hladnog i snežnog perioda godine.

Sin kralja Milutina i otac cara Dušana je po naređenju oca bio oslepljen. Pri oslepljenju, legenda kaže, javio mu se Sveti Nikola u hramu na Ovčem polju i pokazao mu njegove oči rekavši: “Stefane, ne boj se, evo tvojih očiju na mome dlanu, u svoje vreme ja ću tih ih vratiti”.

Pet godina je proveo u Carigradu kao zatočenik u manastiru Svedržitelja, a svojom mudrošću, podvigom, krotošću, blagočešćem, tpeljivošću i blagodušnoću Stefan je pridobio ne samo sve monahe nego i ceo Carigrad.

Nakon pet godina ponovo mu se javio Sveti Nikola rekavši mu: “Došao sam da ispunim svoje obećanje”. Nakon toga, legenda kaže, Stefan je progledao i u čast ovog svetitelja podigao hram Dečanski, jedno od divnih dela vizantijske umetnosti i jedan od najznamenitijih spomenika negdašnjeg srpskog blagočešća.

Foto: Profimedija

Sveti kralj Stefan sa Svetim Savom i Svetim knezom Lazarom čini trijadu “svetosti, blagorodstva i samopožrtvovanja” koje je narod srpski dao. Kao mučenik proživeo je svoj zemni vek i kao mučenik skončao 1336. godine primivši venac besmrtne slave od Svedržitelja, kome je verno služio.

Dan Svetog mučenika Stefana Dečanskog crno je slovo u kalendaru srpske pravoslavne crkve. Zavetni je dan za sve one koji boluju od očnih bolesti. U narodu postoji izreka ”Sveti Mrata, sneg za vrata” kojom je označen početak zimskog, hladnog i snežnog perioda godine.

U narodu, naročito istočnoj Srbiji, postoje interesantni običaji povezani s ovim praznikom, koji, kako tvrde etnolozi, potiču iz paganskih vremena. Po jednom, na Mratindan su Stari Sloveni slavili kult vuka koji je istovremeno moćan protivnik i zaštitnik od demona.

Običaji i verovanja uoči Mratindana

Zatvaranje i obezbeđivanje stoke: U seoskim sredinama se uoči praznika stoka obavezno zatvara u torove i štale, jer se prema narodnom verovanju na sam Mratindan ona uopšte ne izvodi napolje. Veruje se da Sveti Mrata tada saziva vukove i određuje im gde i koliko stoke smeju da napadnu tokom zime.

Zabrana davanja iz kuće: Već od večeri uoči praznika pazi se da se ništa ne pozajmljuje niti iznosi iz doma (novac, hrana, predmeti), kako iz kuće ne bi „otišli“ sreća i napredak.

Odlaganje ručnih radova i alata: Žene prekidaju sa predenjem vune, šivenjem, pletenjem i pranjem veša, dok krojači, obućari i zanatlije koji rade sa oštrim predmetima (iglama, makazama, noževima) odlažu svoj alat.

Priprema za krsnu slavu: Za porodice koje Svetog Stefana Dečanskog (Mratindan) slave kao krsnu slavu, veče pred praznik je posvećeno pripremi slavske trpeze, žita i slavskog kolača, kao i okupljanju ukućana u miru.