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Velimir Zarić iz Kačera kod Užica jedini je četnik koji je ostao u slobodnim srpskim planinama punih 20 godina.

Za njim su Nemci tragali četiri, a nakon toga Brozova "OZNA" još punih 17 godina, koliko je od 1941. do 1961. proveo u šumi. Sve je to u knjizi "Najduži lov na čoveka" zapisao čuveni književnik Antonije Đurić.

Sreli su se krajem prošlog veka u Milvokiju (SAD), gde je Zarić živeo i tako je nastala priča o sudbini Velimira Zarića.

Nemce je tri puta "ujeo za srce". Jednom u Brđanima, pa u Štavici kad im je iz voza oteo oružje, a nemačke vojnike pustio da ne strada srpska nejač u osveti sto za jednoga. Trećeg puta, samo njemu poznatim stazama i bogazima, prebacio je 6.000 pušaka i 12 tona municije iz Malog Mokrog Luga do Ravne Gore. Zavarao je sve potere, a za pokazanu hrabrost i junaštvo odlikovan je Zlatnom medaljom "Miloša Obilića".

Zarić nije bio u borbenim jedinicama, već obaveštajni oficir lično podređen generalu Draži Mihailoviću. Još 1941. sa 27 godina se zakleo da se nikome predati neće.

Draža Mihailović Foto: Printscreen

Posle rata, punih 17 godina, četiri planine bile su mu skuti: Tara, Romanija, Kopaonik i Zlatibor.

Godinama kasnije, Antoniju Đuriću je u Milvokiju pričao:

"Poželim se oca i majke. Banem jedne noći, oprezno. Nisam mogao da verujem da će komunistička vlast od mojih seljana načiniti doušnike. Otac se pohvali rođaku da sam živ, ovaj šapne drugom i ode vest gde ne treba.

"Hteo sam da se ubijem u dvorištu očeve kuće"

Uhapse oca, majku, sestru i dvojicu braće. Mučili su ih dva meseca. Nisu priznali da su me videli, ali "OZNA" se posluži prevarom: rekne da je sestra Grozda sve priznala…

Posle dva meseca su ih pustili. Hteo sam da se ubijem u dvorištu očeve kuće. Ima li smisla da živim kad mi ovako muče roditelje, sestru i braću? A kako, opet, da dignem ruku na sebe.

U zoru neko kuca na zemunicu više kuće, jedared, ponovo. Podignem poklopac i ugledam brata. Pokaza mi pištolj.

Velimir Zarić Foto: Printscreen Facebook/Zanimljiva istorija i geografija

- Ozna mi je dala da te ubijem. Pristao sam! Mučili su me, sav sam utrnuo od batina. Rekao sam: "Dajte mi pištolj, ja ću ga ubiti ako se pojavi."

A ti znaj, niti ću te izdati, niti ubiti. A ako bilo kad vidiš neke ljude pored mene, pucaj bez milosti - ubij i mene i druge, znači da sam poludeo i da sam te izdao."

Braću su ponovo uhapsili 1949, mučili ih, tukli, pa pustili. Dve godine kasnije oca i brata Tomu osude na osam meseci zatvora, Stojana, školovanog trgovca, na dve godine. Brat Žarko je i bez suda bio osuđen na doživotnu osakaćenost. Majci, srećom, nisu sudili. Obrazloženje presude bilo je: "Skrivali bandita".

U proleće 1961. bio sam na Romaniji, silazio u Sarajevo. Imao sam lažnu ličnu kartu, dve bombe i pištolj ispod kaputa i krenem ka Užicu.

Tito je dolazio u Užice na neku proslavu i znao sam da će se svi zamajavati oko toga, pa sam dva dana pre njegovog dolaska prošao kroz "okićenu" užičku varoš.

Josip Broz Tito Foto: Profimedia

Onda sam u Rumi obukao građansko odelo i posle 17 dana stigao do Maribora. Dravu sam prešao s priborom za pecanje. Graničari su ispaljivali svetleće rakete. Puzio sam možda kilometar i sakrio se iza drveta.

"Krenuo pešice u Beč"

Ujutro sam shvatio da sam u Austriji i krenuo pešice u Beč. Usput je motociklom naišao neki Slovenac iz Klagenfurta i odvezao me u policiju gde sam posle 17 godina dobio krevet s posteljinom.”

Čekajući iseljenje u SAD, Velimir je radio u fabrici kod Beča i poslao tri pisma ukućanima u Srbiju, potpisujući se kao Mile Božić ili Vilibald Zarić.

I ukućani i policija prepoznali su rukopis. Više nisu dirali rodbinu, jer su shvatili da je Velimir daleko.

Nedugo zatim emigrirao je u Ameriku. Gardijski oficir Slobodan Zdravković i prijatelj Ratko Rančić pomogli su mu da se skući u Milvokiju.

Tu je kao varilac zarađivao 10 dolara na sat, u vreme kada je porodica mogla da živi celu sedmicu za 20 dolara. Kupio je i kuću.

"Proveo je 47 godina života u izbeglištvu"

Amanet mu je, reče, bio da se živ vrati u otadžbinu, a ako tako ne bude, da ga rodbina prenese i sahrani u zavičajno groblje podno Zlatibora, seća se pisac Antonije Đurić.

A Velimirov sinovac Radoje Zarić iz Užica kaže da je tako i bilo:

"Čiča je umro u SAD, ali je pre toga uplatio nekoj agenciji da ga prenesu u večnu kuću u Kačeru. Proveo je 47 godina života u izbeglištvu. U SAD su ga zvali Vilijam.

Supruga Radmila, učiteljica s kojom nije imao dece, umrla je pre njega i sahranjena je tamo.”

Velimir Zarić se upokojio 11. januara 2008. godine u svojoj 94. godini života u Milvokiju, SAD. Njegovi posmrtni ostaci prebačeni su po sopstvenoj želji u njegovo rodno selo Kačer kod Užica.

Kurir/Politika/Kompasinfo