Devojčica je imala samo blage tegobe sa disanjem, a ispostavilo se da joj je deo creva u grudnom košu

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Sve više devojaka dolazi na klinike za plastičnu hirurgiju sa suludim zahtevima da im se smanje stopala kako bi im cipele lepše stajale ili suze ramena da bi odeća izgledala elegantnije, upozoravaju stručnjaci!

Ove bizarne prohteve lekari direktno povezuju sa nerealnim standardima lepote koji se nameću na društvenim mrežama.

Klinike za plastičnu hirurgiju širom naše zemlje u svojoj redovnoj ponudi imaju i estetske operacije stopala, koje podrazumevaju sužavanje i ispravljanje stopala, kao i skraćivanje prstiju.

Uticaj društvenih mreža

Takvi ekstremni zahtevi su nemogući, ističe specijalista estetske, plastične i opšte hirurgije doktor Dimitrije Panfilov i upozorava da takve operacije možda deluju jednostavno na društvenim mrežama jer su lažne. On upozorava da takvi zahtevi mogu imati posledice na celokupno zdravlje.

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- Društvene mreže su suštinsko zlo civilizavije, gde svako može da radi i priča šta hoće bez ikakve odgovornosti. Ne mogu da verujem da mlade devojke dolaze sa takvim zahtevima koji mogu da ostave ozbiljne posledice po celokupno zdravlje. Čak se i u slučaju urođenih anomalija i deformiteta hirurzi dobro konsultuju pre nego što se odluče za operaciju, tako da smatram da je sve to zarad lajkova na društvenim mrežama - rekao je dr Panfilov i dodao da u svojoj dugogodišnjoj praksi nije ima takve zahteve.

Prema njegovim rečima, najpopularnije estetske operacije ostaju one vezane za korekciju usana, jagodica, kao i povećanje grudi i zadnjice, koje su minimalno invazivne.

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- Potrebne su godine iskustva, kako u operacionoj sali, tako i izvan nje. Pravi hirurg mora biti i psiholog, znati da sasluša pacijente i razume njihove strahove i očekivanja. Metode rada su dosta napredovale. Dame se najviše odlučuju za intervencije podizanja i povećanja grudi, zatezanje i podizanje zadnjice, lifting, kao i liposukciju ili otklanjanje viška masnog tkiva. Trenutno su najpopularnije usne koje izgledaju potpuno prirodno jer se popunjavaju masnim tkivom - istakao je Panfilov.

Leče nesigurnost

Potreba za potvrdom okoline i uticaj društvenih mreža i kulturnih standarda lepote utiču na mlade devojke, ističe psiholog Snežana Repac i kaže da spoljašnja promena sama po sebi ne leči unutrašnju nesigurnost.

- Imamo fenomen da mlade osobe žele ekstremne estetske zahvate, a najčešći razlozi su duboka lična nesigurnost i nezadovoljstvo sopstvenim telom, koje društvene mreže dodatno pojačavaju. Iako se ovakvi zahtevi predstavljaju kao simbol visoke elegancije, u osnovi korigovanja tela je često iskrivljena slika o sebi i pritisak da se dostignu nerealni standardi lepote. Društvene mreže promovišu digitalno izmenjen izgled kao standard, pa mlade devojke svoje prirodne proporcije doživljavaju kao mane koje treba hirurški ispraviti - ističe psiholog i dodaje:

Snežana Repac psiholog Foto: Kurir Televizija

- Ozbiljni hirurški zahvati se trivijalizuju, pa se sužavanja ramena ili skraćivanja prstiju na stopalima ponekad prikazuju kao rutinski i bezopasni na mrežama, iako nose ozbiljne rizike po funkcionalnost tela i trajne posledice. Estetska hirurgija ne može da izleči emocionalnu nesigurnost.

Kurir/Informer