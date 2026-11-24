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Od Ljubljane do Skoplja vozilo bi se bez graničnih prelaza, u istoj zemlji letovalo bi se u Boki Kotorskoj i zimovalo na Kopaoniku, a Nikola Jokić i Luka Dončić mogli bi da igraju za istu reprezentaciju. Tako bi na papiru mogla da izgleda Jugoslavija da je opstala, prema analizi objavljenoj na Jutjub kanalu "Kontekst".

Autori su sabrali današnje podatke sa prostora nekadašnje SFRJ, a računica pokazuje i da na toj teritoriji danas živi gotovo četiri miliona ljudi manje nego 1991. godine.

Štaviše, autori ove neobične analize poručili su i sledeće:

"Kako bi Jugoslavija izgledala danas da se 1991. nije raspala? U ovom videu sabiramo današnje brojeve za Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Kosovo, i gledamo kakva bi to zemlja bila: koliko bi nas bilo, kolika bi bila ekonomija, kako bi izgledali gradovi, turizam, industrija, reprezentacija iz snova i politika. Ovo nije video nostalgije ni napada. Ovo je računica, sa poštovanjem prema svima koji su živeli tu istoriju".

Pred raspad, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija imala je nešto više od 23,5 miliona stanovnika. Prema popisima i procenama koje navodi "Kontekst", na istom prostoru danas ih živi oko 19,7 miliona. To je pad od približno 16 odsto. Sa toliko stanovnika, hipotetička Jugoslavija bila bi šesta najmnogoljudnija članica Evropske unije, iza Nemačke, Francuske, Italije, Španije i Poljske.

Ratovi su odneli veliki broj života i raselili milione ljudi, a iseljavanje se nastavilo i u miru. U Nemačku, Austriju, Švajcarsku i druge zemlje odlazili su i lekari, medicinske sestre, inženjeri i programeri. U velikom delu regiona danas više ljudi umire nego što se rađa, pa se posledice vide i u selima koja ostaju bez đaka i škola.

Foto: Youtube printscreen/Kontekst

Privreda od 360 milijardi dolara, uz velike razlike

Kada se saberu procene Međunarodnog monetarnog fonda za 2025. godinu koje navodi "Kontekst", bruto domaći proizvod iznosio bi oko 360 milijardi dolara, odnosno oko 18.000 dolara po stanovniku. Najveći deo tog iznosa činile bi ekonomije Hrvatske, Srbije i Slovenije. U istoj zemlji našli bi se slovenačka farmaceutska industrija i luka Kopar, srpska poljoprivreda i IT sektor, kao i turizam na hrvatskom i crnogorskom primorju.

Prosek, međutim, krije razliku koja je postojala i u SFRJ. Prema podacima iz analize, Slovenija danas ima oko 37.000 dolara BDP-a po stanovniku, a Kosovo oko 8.000. Jaz je uži nego pred raspad, ali bi i dalje bio jedan od najvećih ekonomskih izazova zajedničke države.

Od Bleda do Ohrida bez granica

Ujutru na Bledu, uveče na Jadranu. U Jugoslaviji koja je opstala, put od slovenačkih Alpa do hrvatske obale bio bi domaće putovanje. U istoj zemlji moglo bi da se obiđe nekoliko sasvim različitih predela, od jezera i vodopada na Plitvicama do dubrovačkih zidina i gradova u Boki Kotorskoj.

Koliki bi adut bio izlaz na Jadran pokazuju brojke koje navodi Jutjub kanal „Kontekst“. Samo je Hrvatska 2025. godine zabeležila oko 22 miliona turističkih dolazaka i više od 110 miliona noćenja. Slovenci su i dalje među najbrojnijim stranim gostima na hrvatskoj obali. U ovoj hipotetičkoj računici, njihov odlazak na Jadran vodio bi se kao domaći turizam.

Ponuda bi se menjala sa godišnjim dobima. Zimi bi turisti mogli da biraju između skijališta u slovenačkim Alpima, na Jahorini i Kopaoniku. Leti bi, uz more, mogli da biraju kupanje na Ohridskom jezeru ili rafting u kanjonu Tare, dok bi Durmitor i Zlatibor privlačili one koji odmor radije provode na planini. Sarajevo i Mostar bili bi deo iste turističke mape kao Dubrovnik, sa gradskim odmorima koji ne zavise od sezone kupanja ili snega.

Kako bi izgledala reprezentacija sa Jokićem i Dončićem

Košarkaška petorka sa Nikolom Jokićem i Lukom Dončićem bila bi jedan od najzanimljivijih delova ove računice. U zamišljenoj reprezentaciji mogli bi da se nađu i Bogdan Bogdanović, Nikola Vučević, Ivica Zubac i Jusuf Nurkić.

Foto: Youtube printscreen/Kontekst

U fudbalu bi za isti tim mogli da igraju Jan Oblak, Luka Modrić, Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović, dok bi u tenisu najveće ime bio Novak Đoković.

Foto: Youtube printscreen/Kontekst

Ko bi vodio zajedničku državu?

Slovenija i Hrvatska danas su u Evropskoj uniji i NATO, Crna Gora i Severna Makedonija su članice NATO, Srbija je vojno neutralna, a u Bosni i Hercegovini nema saglasnosti o članstvu u Alijansi.