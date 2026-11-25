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Pred Srbijom su prvi jesenji mrazevi u gotovo svim mestima, uključujući i sam centar Beograda, dok će na pravu zimu ipak morati da se sačeka početak decembra. Kako otkriva meteorolog Nedeljko Todorović u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, ovogodišnji novembar već je ušao u istoriju prestonice po količini padavina, oborivši rekord iz 1921. godine. Ovakva pojava, prema rečima Todorovića, nije viđena 105 godina.

Iako je na severu zemlje jutro donelo razvedravanje, južniji krajevi i planine i dalje su pod oblacima, a vedra noć pred nama biće uvod u jutarnji minus.

- Kiša na severu Srbije, uključujući i područje Vojvodine, je prestala i pojavilo se sunce, dok se oblačnost zadržava južno od Save i Dunava. U Beogradu su padavine takođe stale, a do kraja dana se u centralnim, južnim i jugoistočnim krajevima očekuje još malo kiše u nižim predelima, dok će na planinama pasti malo snega, gde ga već ima nekoliko centimetara, u zavisnosti od nadmorske visine. Ovaj prodor hladnog vazduha doneće niže temperature u odnosu na prethodnu sedmicu.

Tokom naredne noći doći će do razvedravanja, što će stvoriti uslove za jutarnji mraz u utorak, 25. i sredu, 26, u gotovo svim nižim predelima, uključujući i Beograd - rekao je Todorović.

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Iako se minus na periferiji i na severu zemlje već beležio prethodnih nedelja, gradsko jezgro prestonice tek sada ulazi u zonu prvog ovosezonskog mraza.

- U pojedinim delovima Srbije mraza je već bilo, pogotovo u Vojvodini pre desetak do petnaest dana, pa čak i na širem području Beograda. Međutim, kada je reč o samom centru Beograda, koji funkcioniše kao svojevrsno toplotno ostrvo, najverovatnije će sutra i preksutra u svim delovima grada biti zabeležen prvi jesenji mraz.

Novembar oborio rekord iz 1921. godine

Kada je reč o dnevnim vrednostima, one se u narednim danima neće bitnije menjati, ali će kratkotrajni priliv toplijeg vazduha sredinom sedmice doneti novo naoblačenje.

- S druge strane, dnevne temperature neće se bitnije menjati, pa će maksimalne vrednosti do kraja sedmice iznositi između 4 i 7 stepeni. Moguće je da u sredu, nakon jutarnjeg mraza, dnevna temperatura poraste za dva do tri stepena u odnosu na današnju i sutrašnju, pre svega zbog priliva nešto toplijeg vazduha i oblačnosti.

Već u noći između srede i četvrtka stiže nova tura kiše, koja će dodatno podići i onako ekstremnu količinu padavina zabeleženu ovog meseca.

- U noći između srede i četvrtka, sa 25. na 26. novembar, uslediće naoblačenje koje će doneti kišu, slično kao što je bilo noćas i jutros. Time će se ukupna količina padavina u svim mestima u Srbiji povećati na natprosečne mesečne vrednosti - primera radi, u Beogradu je od početka novembra do sada već pala trostruko veća količina kiše od proseka - kaže Todorović.

08:18 OVE NOĆI PADA PRVI SNEG U NIŽIM PREDELIMA SRBIJE! Todorović objavio detaljnu prognozu: Stiže prvi mraz, a jedna stvar u Beogradu nije viđena 105 godina! Izvor: Kurir televizija

Prema njegovim rečima, prestonica je ovog meseca već premašila istorijski maksimum koji je bio na snazi više od jednog veka.

- Prosečna vrednost je oko 55 milimetara, a do sada je palo oko 160, čime postavljamo novi rekord za maksimalnu mesečnu količinu padavina u novembru. Bilo je i ranije sličnih vrednosti, pre svega u Beogradu, dok u drugim mestima verovatno ima odstupanja. Prethodni rekord zabeležen je još 1921. godine i iznosio je nešto više od 150 milimetara kiše, tako da se ovaj novembar pokazao kao izuzetno kišovit mesec.

Priroda vraća dug posle višemesečne suše

Ovakav obrt na nebu zapravo je nadoknada za dug sušni period koji je mučio zemlju u prethodnim mesecima, a slično vreme pratiće nas i za vikend.

- Posle višemesečne suše, tokom koje je priroda uskratila padavine, sada se taj manjak nadoknađuje. Uz to, i u subotu nas očekuju oblačnost i slabe padavine - sneg na planinama, a kiša u nižim predelima. U noći između subote i nedelje, sa 28. na 29. novembar, ponegde je moguća i kratkotrajna pojava slabog snega u nižim krajevima.

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Iako građani na vremenskim prognozama već vide pahulje i niske temperature, oblaci koji će prekriti Srbiju do kraja nedelje zapravo će sprečiti pojavu jačih jutarnjih mrazeva u gradovima.

- Osnovni uslov za pojavu mraza jeste da li tokom noći i jutra ima oblaka ili je vedro. Prema trenutnim prognozama, do kraja sedmice preovlađivaće oblačno vreme, pa je mala verovatnoća da u jutarnjim satima uopšte bude mraza u nižim predelima. Može se javiti tek ponegde, na nadmorskoj visini iznad 400 do 500 metara, kao lokalni efekat. S druge strane, u planinskim predelima iznad 1.000 metara mraza će biti svakog jutra uprkos oblačnosti, zbog čega će tamo i padati sneg - kaže meteorolog Nedeljko Todorović.

Na pravu zimu čekamo do decembra

Ozbiljnije zahlađenje i zimski scenario u nižim krajevima za sada nisu na vidiku, pa će se na prave zimske dane sačekati naredni mesec.

- U nižim predelima za sada nema ozbiljne hladnoće. Sutra i preksutra nas očekuju prvi mrazevi u gotovo svim mestima u Srbiji, ali za pravu zimu moraćemo da sačekamo početak decembra da bismo videli kako će se situacija dalje razvijati. Najverovatnije će i prvih dana decembra preovlađivati hladnije vreme, kada bi ponovo moglo biti mrazeva. Međutim, nakon tih prvih nekoliko dana očekuje se blagi porast temperature pred sledeću promenu i novo naoblačenje, koje će doneti prvo kišu, a potom i sneg - rekao je Todorović.

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Bez bojazni od novog olujnog vetra

Mnoge je zabrinuo snažan vetar koji je prošle nedelje lomio grane i podizao krovove, ali Todorović umiruje javnost i poručuje da se takav scenario u skorije vreme neće ponoviti.

- Za sada nema nagoveštaja za tako nešto. To je trajalo samo jedno veče, čini mi se prošlog četvrtka, kada je u pojedinim mestima bilo jakog i olujnog vetra, ali ne svuda istim intenzitetom. Zapravo, radilo se o kratkotrajnim udarima vetra koji nisu bili razlog za veću brigu, iako su ponegde pričinili manju štetu - lomili grane, obarali drveće ili oštetili neki slabiji krov. Ipak, u narednom periodu nema naznaka da bi moglo doći do slične pojave.

Kako dodaje, prošlonedeljni udari bili su posledica naglog sudara vazdušnih masa, dok će u zimskom periodu glavnu reč ipak voditi košava.

- Tokom zime biće još prilika za vetar, pogotovo ako se stvore uslovi za košavu, koja je u ovom periodu mnogo značajniji vetar. Ono što smo imali prošlog četvrtka bio je lokalni vetar vezan za grmljavinske oblake i prolazak fronta - usled sudara toplog i nadolazećeg hladnog vazduha lokalno je dolazilo do jakih i olujnih udara. U tom smislu stanje je sasvim redovno, iako se grmljavina prilično retko javlja u novembru - objasnio je Todorović.

Foto: Reuter

Za sam kraj, meteorolog podseća da smo kalendarski upravo na pragu datuma kada u prestonicu statistički najčešće stižu prve pahulje.

- Želeo bih da napomenem i podatak vezan za pojavu prvog snega, pritom mislim na same snežne padavine, ne na formiranje snežnog pokrivača koji se zadržava na tlu. One se obično javljaju sredinom ili krajem novembra, ili u decembru, a kada se izračuna višegodišnji prosek, srednji datum pojave prvih snežnih padavina u Beogradu je 24. novembar. Dakle, kalendarski smo već tu negde i uskoro bismo mogli da očekujemo taj prvi sneg, iako je prethodnih godina bilo odstupanja, pa se dešavalo da prvi put padne tek u januaru ili februaru - kaže Todorović.

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Kurir.rs

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