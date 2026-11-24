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Ipak, mnogi se pitaju da li baš svi moraju da počnu da poste 28. novembra ili mogu da se uključe i kasnije, koliko je post strog, kada je dozvoljena riba i šta se jede na vodi, a šta na ulju.

Božićni post jedan je od četiri velika višednevna posta u pravoslavlju, a njegov cilj nije samo uzdržavanje od određene hrane već i duhovno čišćenje, molitva, praštanje i činjenje dobrih dela.

Ove godine počinje 28. novembra i završava se 6. januara, na Badnji dan, dok se Božić proslavlja 7. januara.

Da li svi moraju da počnu da poste 28. novembra?

Crkveni kalendar određuje 28. novembar kao početak Božićnog posta, ali to ne znači da vernik koji nije počeo baš tog dana treba da odustane od posta.

Foto: Shutterstock

Ukoliko neko iz određenih razloga nije započeo post na vreme, može da počne i kasnije, uz savet i blagoslov svog parohijskog sveštenika ili duhovnika. Važno je da način i strogoća posta budu prilagođeni mogućnostima i okolnostima pojedinca.

Sveštenik Stefan Jovanović ranije je za Tanjug istakao da vernici treba da poste prema svojim mogućnostima i uz blagoslov duhovnika.

To je posebno važno za ljude koji imaju zdravstvene probleme, koriste terapiju, obavljaju teške fizičke poslove, kao i za starije osobe i druge kojima strogi režim ishrane može predstavljati problem.

Šta se jede tokom Božićnog posta?

Tokom svih 40 dana iz ishrane se izbacuju meso, mleko, mlečni proizvodi i jaja. Ipak, pravila nisu ista svakog dana, jer postoje dani kada se posti na vodi, na ulju i kada je dozvoljena riba.

Osnovna pravila su sledeća: Post na vodi - hrana se priprema bez ulja. Dozvoljeni su, između ostalog, pasulj, krompir, pirinač, povrće i voće.

Post na ulju - dozvoljena je upotreba biljnog ulja u pripremi hrane, ali ne i namirnica životinjskog porekla.

Post na ribi - pored biljne hrane dozvoljena je i riba, prema crkvenom kalendaru.

Prema opštem pravilu, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, dok je subotom i nedeljom u većem delu posta dozvoljena riba. Postoje i praznična razrešenja, zbog čega je važno pratiti crkveni kalendar.

Riba pečenje Foto: Kurir Televizija

Kada je dozvoljena riba, a kada počinje stroži post?

Na početku Božićnog posta, 28. i 29. novembra, odnosno u subotu i nedelju, dozvoljena je riba.

Riba je dozvoljena i tokom većeg dela narednih nedelja, uključujući Nikoljdan, 19. decembra, koji se obeležava u vreme ovog posta.

Međutim, kako se Božić približava, post postaje stroži. U poslednjoj nedelji riba se više ne jede, a na Badnji dan, 6. januara, posti se na vodi.

Post nije samo uzdržavanje od hrane

Sveštenici često podsećaju da suština posta nije samo u tome šta se nalazi na trpezi. Vernici se pozivaju da tokom ovog perioda obrate pažnju i na svoje ponašanje, misli i odnos prema drugim ljudima.