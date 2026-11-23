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Ujedinjeni Arapski Emirati dobili su značajno međunarodno priznanje u oblasti kulture i obrazovanja. U okviru UNESCO-vog Programa obeležavanja godišnjica istaknutih ličnosti i institucija za period 2026–2027. godine, uvršten je emiratski pesnik, pisac i državnik Ahmed bin Sulejm, povodom 50. godišnjice njegove smrti, kao i Univerzitet Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji obeležava 50 godina postojanja. Program Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ističe pojedince i institucije čiji je doprinos ostavio trajan trag u oblastima kulture, obrazovanja, nauke i društvenog razvoja. Učešće UAE u ovoj inicijativi odražava kontinuiranu posvećenost zemlje očuvanju i promociji svog kulturnog, istorijskog i intelektualnog nasleđa na međunarodnoj sceni.

Među emiratskim ličnostima koje su ranije dobile priznanje u okviru ovog programa nalazi se i pesnik Sultan bin Ali Al Ovais, čija je stogodišnjica rođenja obeležena 2025. godine. Ahmed bin Sulejm – pesnik, mislilac i državnik

Ahmed bin Sulejm – pesnik, mislilac i državnik Foto: Embassy Belgrade EPMA

Ahmed bin Sulejm bio je jedna od istaknutih ličnosti kulturnog i javnog života Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kao emiratski pesnik, pisac i istoričar, bio je i značajan predstavnik klasične arapske i nabati poezije. Rođen je u Dubaiju, prema pojedinim izvorima 1893. godine, mada se biografski izvori razlikuju kada je reč o tačnoj godini njegovog rođenja. Obrazovanje je započeo u tradicionalnim verskim školama poznatim kao katatib, nakon čega je pohađao školu Al Ahmadiya. Još od ranog detinjstva pokazivao je veliko interesovanje za književnost, regionalnu istoriju i genealogiju. Značajan deo života proveo je u Indiji, gde je živeo približno od 1938. do 1947. godine. Tokom tog perioda učio je engleski jezik i radio kao spiker na arapskoj službi Radija Sve Indije (All India Radio). Održavao je veze sa arapskim intelektualcima u Bombaju i objavljivao članke i pesme u arapskoj štampi. Među njegovim zapaženim tekstovima bio je i članak posvećen arapskom identitetu u regionu Persijskog zaliva.

Njegov doprinos daleko je prevazilazio književnost. Bio je član prvog savetodavnog opštinskog veća Dubaija, a po povratku u UAE radio je sa šeikom Rašidom bin Saedom Al Maktumom kao nadzornik carinske službe. Nakon osnivanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, obavljao je funkciju državnog ministra za ekonomska i finansijska pitanja u prvoj saveznoj vladi. Učestvovao je i na osnivačkim sastancima Unije, pomagao u posredovanju između vladara emirata i obavljao dužnost predsednika Komiteta za nasleđe i istoriju sve do svoje smrti 1976. godine. U svom književnom stvaralaštvu Ahmed bin Sulejm negovao je i klasičnu arapsku i nabati poeziju, tradicionalni pesnički oblik koji predstavlja važan deo kulturnog identiteta Emirata. Njegova poezija bavila se temama patriotizma, nacionalnog ponosa, čežnje za domovinom, ljubavi i prolaznosti vremena. Njegovi stihovi prenosili su mudrost i moralne pouke, dok su ironija i društveni komentar predstavljali još jedno prepoznatljivo obeležje njegovog književnog izraza. Njegovu intelektualnu dubinu istakao je književni istraživač Abdulah Abdul Kadir, koji ga je u svom tekstu iz 2009. godine, pod naslovom „Ahmed bin Sulejm – pionir poezije i mudrosti“, objavljenom u listu Al Bayan, opisao sledećim rečima:

„Ahmed bin Sulejm nije bio samo pesnik, već i mudar čovek i mislilac.“ Njegovo književno nasleđe nastavilo je da privlači pažnju kroz istraživačke i izdavačke projekte. Godine 2009. objavljena je zbirka njegove poezije, koju je priredio Džamal bin Huvejrib. Među temama koje se često ponavljaju u njegovim stihovima nalaze se sećanja i prolaznost vremena: „Neka Bog sačuva dane čije smo proleće nekada doživeli, i blagoslovi vreme koje je bilo istovremeno tako slatko i tako gorko.“

Uvrštavanje Ahmeda bin Sulejma u UNESCO-v program predstavlja priznanje njegovom književnom, intelektualnom i društvenom doprinosu, ali i priliku da se bogatstvo emiratskog pesničkog nasleđa predstavi široj međunarodnoj publici.

Foto: Embassy Belgrade EPMA

Univerzitet Ujedinjenih Arapskih Emirata – Pet decenija znanja, istraživanja i napretka

Foto: Embassy Belgrade EPMA

Drugi jubilej posvećen je Univerzitetu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAEU), osnovanom 1976. godine u gradu Al Ajn, na inicijativu Oca osnivača UAE, pokojnog šeika Zajeda bin Sultana Al Nahjana. Kao prvi nacionalni univerzitet u zemlji, ova institucija imala je ključnu ulogu u razvoju sistema visokog obrazovanja u UAE.

Tokom pet decenija postojanja, UAEU se razvio u značajnu akademsku i istraživačku instituciju, sa snažnim fokusom na nacionalne prioritete i oblasti usmerene ka budućnosti, uključujući veštačku inteligenciju, napredna medicinska istraživanja, obnovljive izvore energije, održivost, prehrambenu sigurnost i sigurnost vodosnabdevanja. Kroz svoje specijalizovane istraživačke centre i međunarodna akademska partnerstva, Univerzitet doprinosi naučnom napretku i pronalaženju praktičnih rešenja za savremene izazove. Pored istraživanja i obrazovanja, UAEU podstiče kulturnu i intelektualnu razmenu kroz međunarodne konferencije, akademske forume i nacionalne manifestacije. Obeležavanje 50. godišnjice predstavlja proslavu pet decenija obrazovnih dostignuća i potvrdu njegovog kontinuiranog doprinosa inovacijama, održivom razvoju i ekonomiji UAE zasnovanoj na znanju.

Foto: Embassy Belgrade EPMA

Nasleđe koje povezuje prošlost i budućnost